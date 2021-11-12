Песков: Лукашенко не согласовывал с Кремлём заявление о возможном перекрытии транзита газа
При этом официальный представитель Кремля заметил, что Белоруссия — союзник России, но в то же время является суверенным государством.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко, заявивший о возможности перекрыть транзит газа в Европу, не согласовывал это высказывание с Кремлём. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, они никак не согласованы", — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов.
При этом Песков уточнил, что Белоруссия является союзником России, однако в то же время это суверенное государство.
Ранее Лайф сообщал, что Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод "Ямал – Европа" из-за возможных санкций ЕС на фоне миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Глава Белоруссии отметил, что такие действия в отношении республики не должны оставаться без ответа.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения. Политолог Светов раскрыл социальный статус мигрантов на белорусско-польской границе. По его словам, одни бегут от войны и боевых действий, а другие преследуют экономические цели.
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