Песков: Лукашенко не согласовывал с Кремлём заявление о возможном перекрытии транзита газа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, заявивший о возможности перекрыть транзит газа в Европу, не согласовывал это высказывание с Кремлём. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, они никак не согласованы", — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов.

При этом Песков уточнил, что Белоруссия является союзником России, однако в то же время это суверенное государство.