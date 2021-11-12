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Песков рассказал, когда Путин ревакцинируется от коронавируса

Здоровье и безопасность президента являются первоочередной задачей для тех, кто этим занимается, заметил представитель Кремля.

12 ноября, 10:05
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/66905/photos/66805" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин пройдёт повторную вакцинацию от ковида, если ему порекомендуют врачи, пока же у главы государства сохраняется высокий титр антител. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент неоднократно говорил, что у него сохраняются очень высокие титры после вакцинации основной", — напомнил он, заметив, что ревакцинация будет зависеть от рекомендации докторов.

При этом Песков добавил, что безопасность президента и его здоровье являются первостепенной задачей для тех, кто за это отвечает.

В Кремле готовятся к ежегодной пресс-конференции Путина в очном формате

В Кремле готовятся к ежегодной пресс-конференции Путина в очном формате

Ранее Песков рассказывал, что не знает, привился ли Путин от гриппа. На тот момент глава государства находился на самоизоляции после контакта с коронавирусным больным.

Напомним, первым компонентом вакцины президент России Владимир Путин привился 23 марта. Тогда в Кремле не стали уточнять, каким препаратом вакцинировался глава государства. Там подчеркнули, что все вакцины отечественного производства надёжные и эффективные. Однако позже глава государства в ходе прямой линии всё же раскрыл, какой препарат использовал, — это "Спутник V". Кроме того, Владимир Путин поделился способом, как легче перенести вакцинацию: он посоветовал использовать контрастный душ.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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