Песков рассказал, когда Путин ревакцинируется от коронавируса

Президент России Владимир Путин пройдёт повторную вакцинацию от ковида, если ему порекомендуют врачи, пока же у главы государства сохраняется высокий титр антител. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент неоднократно говорил, что у него сохраняются очень высокие титры после вакцинации основной", — напомнил он, заметив, что ревакцинация будет зависеть от рекомендации докторов.

При этом Песков добавил, что безопасность президента и его здоровье являются первостепенной задачей для тех, кто за это отвечает.

Ранее Песков рассказывал, что не знает, привился ли Путин от гриппа. На тот момент глава государства находился на самоизоляции после контакта с коронавирусным больным.