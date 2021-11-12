Роскомнадзор заблокировал свыше 4,6 тысячи сайтов с фейковыми сертификатами о вакцинации

С марта текущего года Роскомнадзор заблокировал более четырёх с половиной тысяч сайтов, через которые продавали поддельные сертификаты о вакцинации против коронавирусной инфекции и фальшивые QR-коды. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"С марта 2021 года по настоящее время было удалено либо заблокировано 4668 ресурсов с информацией о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, а также генерирующих фейковые QR-коды", — приводит ТАСС заявление РКН.

Отмечается, что больше всего таких сайтов было заблокировано в июле и августе — 1353 и 1148 интернет-страниц соответственно. Для сравнения, весной подобных ресурсов было не так много — их количество не дотягивало даже до 70.