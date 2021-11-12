Собянин: Нерабочие дни сыграли свою роль в снижении заболеваемости коронавирусом в Москве

В Москве за последние пять дней освободилось около тысячи коек в ковидных госпиталях. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в интервью телеканалу "Россия-1". Он отметил, что нерабочие дни сыграли свою роль в снижении заболеваемости.

"За последние пять дней около тысячи коек в ковидных госпиталях освободилось. Это говорит об устойчивом тренде снижения заболеваемости", — указал столичный градоначальник.