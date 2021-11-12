Собянин: Нерабочие дни сыграли свою роль в снижении заболеваемости коронавирусом в Москве
Меньше чем за неделю в городе освободилось около тысячи ковидных коек. Это говорит об устойчивом тренде снижения заболеваемости, считают в мэрии.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
В Москве за последние пять дней освободилось около тысячи коек в ковидных госпиталях. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в интервью телеканалу "Россия-1". Он отметил, что нерабочие дни сыграли свою роль в снижении заболеваемости.
"За последние пять дней около тысячи коек в ковидных госпиталях освободилось. Это говорит об устойчивом тренде снижения заболеваемости", — указал столичный градоначальник.
Напомним, нерабочие дни в столице продлились с 28 октября по 7 ноября, после чего в связи с улучшением эпидемиологической обстановки были завершены без продления. Однако так поступили не все субъекты страны. Режим нерабочих дней был продлён в пяти регионах: Новгородской, Смоленской, Челябинской, Курской и Томской областях. В Кремле отметили, что результаты по поводу эффективности режима нерабочих дней для снижения заболеваемости делать пока рано, вывода можно ждать только через неделю.
К слову, за прошедшие сутки в Москве выявили 5183 случая заражения коронавирусом. Вчера эта цифра была на тысячу выше — 6240. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,28%. Общее число заражений с начала пандемии в столице достигло 1 887 243.
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