Десант России и Белоруссии высадился на полигоне Гожский у границы с Литвой

В Гродненской области Белоруссии на полигоне Гожский осуществляется высадка совместного тактического воздушного десанта Вооружённых сил республики и России. Об этом сообщает пресс-служба белорусского Минобороны в телеграм-канале.

"В связи с наращиванием военной деятельности вблизи государственной границы Республики Беларусь проводится проверка одного из компонентов сил реагирования Союзного государства. Сегодня на полигоне Гожский осуществляется высадка совместного тактического воздушного десанта от Сил специальных операций Вооружённых сил Республики Беларусь и Воздушно-десантных войск Вооружённых сил Российской Федерации в составе сводной батальонной тактической группы", — говорится в релизе.

При этом задействованы самолёты Ил-76 военно-транспортной авиации РФ, а также вертолёты ВВС и войск ПВО Белоруссии. После десантирования военные приступят к выполнению учебно-боевых задач, а именно — захвату и удержанию плацдарма, поиску и уничтожению определённых объектов, диверсантов и разведчиков условного противника, а также незаконных вооружённых формирований. Когда отработка закончится, десантники вернутся в пункты дислокации.