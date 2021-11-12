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В Минске готовы к жёсткому ответу на очередные санкции ЕС из-за миграционного кризиса

Страны Союза и США пытаются исказить первопричину сложившейся ситуации, а именно незаконное вмешательство во внутренние дела других государств, заметили в МИД республики.

12 ноября, 11:09
<p>Фото © LIFE / Артур Матвеев</p>

Фото © LIFE / Артур Матвеев

В Белоруссии готовы на жёсткие ответные меры, если Евросоюз будет использовать закрытые консультации Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг миграционного кризиса на белорусско-польской границе для введения очередных санкций против Минска. Об этом заявил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.

"Если же это мероприятие будет использовано Евросоюзом в качестве дополнительного аргумента для введения очередного пакета санкций, то хочу сказать, что Минск готов на самые жёсткие ответные меры", — приводит его слова ТАСС.

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Дипломат добавил, что напряжённость на границе связана не столько с реальными проблемами, которые могут создать три тысячи беженцев, сколько с тем, что Польше, Литве и Латвии выгодно раздувать этот кризис, в особенности Варшаве, уточнил Глаз.

В МИД считают прошедшие консультации искусственно срежиссированным мероприятием, инициатором которого являются страны ЕС и США. Они пытаются исказить очевидный факт того, что первопричиной сложившейся ситуации является незаконное вмешательство стран Запада во внутренние дела других государств, организация военных интервенций и разрушение ими целого ряд стран, а Белоруссия сейчас, заметил Глаз, является лишь страной транзита, которая несёт существенные издержки.

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Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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