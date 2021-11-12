В Минске готовы к жёсткому ответу на очередные санкции ЕС из-за миграционного кризиса

В Белоруссии готовы на жёсткие ответные меры, если Евросоюз будет использовать закрытые консультации Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг миграционного кризиса на белорусско-польской границе для введения очередных санкций против Минска. Об этом заявил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.

"Если же это мероприятие будет использовано Евросоюзом в качестве дополнительного аргумента для введения очередного пакета санкций, то хочу сказать, что Минск готов на самые жёсткие ответные меры", — приводит его слова ТАСС.

Дипломат добавил, что напряжённость на границе связана не столько с реальными проблемами, которые могут создать три тысячи беженцев, сколько с тем, что Польше, Литве и Латвии выгодно раздувать этот кризис, в особенности Варшаве, уточнил Глаз.