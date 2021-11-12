В Минске готовы к жёсткому ответу на очередные санкции ЕС из-за миграционного кризиса
Страны Союза и США пытаются исказить первопричину сложившейся ситуации, а именно незаконное вмешательство во внутренние дела других государств, заметили в МИД республики.
Фото © LIFE / Артур Матвеев
В Белоруссии готовы на жёсткие ответные меры, если Евросоюз будет использовать закрытые консультации Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг миграционного кризиса на белорусско-польской границе для введения очередных санкций против Минска. Об этом заявил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
"Если же это мероприятие будет использовано Евросоюзом в качестве дополнительного аргумента для введения очередного пакета санкций, то хочу сказать, что Минск готов на самые жёсткие ответные меры", — приводит его слова ТАСС.
Дипломат добавил, что напряжённость на границе связана не столько с реальными проблемами, которые могут создать три тысячи беженцев, сколько с тем, что Польше, Литве и Латвии выгодно раздувать этот кризис, в особенности Варшаве, уточнил Глаз.
В МИД считают прошедшие консультации искусственно срежиссированным мероприятием, инициатором которого являются страны ЕС и США. Они пытаются исказить очевидный факт того, что первопричиной сложившейся ситуации является незаконное вмешательство стран Запада во внутренние дела других государств, организация военных интервенций и разрушение ими целого ряд стран, а Белоруссия сейчас, заметил Глаз, является лишь страной транзита, которая несёт существенные издержки.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.
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