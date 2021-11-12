Школьники из Москвы устроили групповое изнасилование семиклассницы

По предварительной информации, инцидент произошёл ещё в октябре в квартире одного из подозреваемых на улице Лукинской. Отмечается, что тогда семиклассница пришла в гости к приятелю, который учится в девятом классе, и внезапно уснула. Как пояснила пострадавшая, очнулась она уже голой на кухне. Более того, рядом кроме её знакомого был ещё и неизвестной парень старшего возраста.