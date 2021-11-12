Школьники из Москвы устроили групповое изнасилование семиклассницы
По мнению матери пострадавшей, злоумышленники могли подсыпать снотворное в один из напитков её 13-летней дочери. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
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Столичные правоохранители возбудили уголовное дело по факту изнасилования 13-летней девочки. При этом главными подозреваемыми, как сообщает РИА "Новости", стали двое учеников девятого и одиннадцатого классов.
По предварительной информации, инцидент произошёл ещё в октябре в квартире одного из подозреваемых на улице Лукинской. Отмечается, что тогда семиклассница пришла в гости к приятелю, который учится в девятом классе, и внезапно уснула. Как пояснила пострадавшая, очнулась она уже голой на кухне. Более того, рядом кроме её знакомого был ещё и неизвестной парень старшего возраста.
По мнению матери девочки, злоумышленники могли подсыпать дочери снотворное в один из напитков. При этом не уточняется, что именно распивали школьники.
Ранее Лайф сообщал, что москвичка изнасиловала пришедшую поздравить её с днём рождения подругу. Перед этим они пропустили несколько бокальчиков. Пострадавшая пыталась отбиться от любвеобильной приятельницы, но не смогла.
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