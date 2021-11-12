В Москве неизвестные похитили нигерийского футбольного фаната и требуют выкуп

Носаги прибыл в Россию в 2018 году, на ЧМ по футболу, и остался — встретил любовь. Сейчас мужчина может находиться в Вешняках.

В Москве неизвестные похитили футбольного фаната из Нигерии. За 35-летнего Носаги Имархягбе требуют выкуп, сообщает телеграм-канал SHOT.

Отмечается, что мужчина пропал в ноябре текущего года. Несколько дней назад с его семьи неизвестные начали требовать выкуп. Родные уже прислали вымогателям около пяти тысяч долларов, но Носаги так и не отпустили. Предполагается, что мужчина может находиться в районе Вешняки — такую геолокацию показывал его телефон в последний раз.

Носаги Имархягбе прибыл в Россию в 2018 году, когда проходил чемпионат мира по футболу. В то время он познакомился с девушкой по имени Наталья. Мужчина остался в нашей стране, спустя время женился на возлюбленной.