В Москве неизвестные похитили нигерийского футбольного фаната и требуют выкуп

В Москве неизвестные похитили футбольного фаната из Нигерии. За 35-летнего Носаги Имархягбе требуют выкуп, сообщает телеграм-канал SHOT.

Отмечается, что мужчина пропал в ноябре текущего года. Несколько дней назад с его семьи неизвестные начали требовать выкуп. Родные уже прислали вымогателям около пяти тысяч долларов, но Носаги так и не отпустили. Предполагается, что мужчина может находиться в районе Вешняки — такую геолокацию показывал его телефон в последний раз.

Носаги Имархягбе прибыл в Россию в 2018 году, когда проходил чемпионат мира по футболу. В то время он познакомился с девушкой по имени Наталья. Мужчина остался в нашей стране, спустя время женился на возлюбленной.