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Регион
Опубликовано 12 ноября 2021, 13:51
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В Москве неизвестные похитили нигерийского футбольного фаната и требуют выкуп

Фото © t.me / shot_shot

Фото © t.me / shot_shot

Носаги прибыл в Россию в 2018 году, на ЧМ по футболу, и остался — встретил любовь. Сейчас мужчина может находиться в Вешняках.

В Москве неизвестные похитили футбольного фаната из Нигерии. За 35-летнего Носаги Имархягбе требуют выкуп, сообщает телеграм-канал SHOT.

Отмечается, что мужчина пропал в ноябре текущего года. Несколько дней назад с его семьи неизвестные начали требовать выкуп. Родные уже прислали вымогателям около пяти тысяч долларов, но Носаги так и не отпустили. Предполагается, что мужчина может находиться в районе Вешняки — такую геолокацию показывал его телефон в последний раз.

Носаги Имархягбе прибыл в Россию в 2018 году, когда проходил чемпионат мира по футболу. В то время он познакомился с девушкой по имени Наталья. Мужчина остался в нашей стране, спустя время женился на возлюбленной.

Появилось видео штурма квартиры в Красногорске, где похититель держал в плену двух девушек
Появилось видео штурма квартиры в Красногорске, где похититель держал в плену двух девушек

Ранее в Башкирии неизвестный похитил школьницу и пытался изнасиловать на кладбище. Девочка начала громко кричать, и её спасли прохожие. Сейчас злоумышленника разыскивают, в соцсетях распространили его фоторобот.

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Евгения Колесникова
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