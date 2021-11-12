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В Москве неизвестные похитили нигерийского футбольного фаната и требуют выкуп

Носаги прибыл в Россию в 2018 году, на ЧМ по футболу, и остался — встретил любовь. Сейчас мужчина может находиться в Вешняках.

12 ноября, 10:51
<p>Фото © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/32038" target="_blank" rel="noopener noreferrer">shot_shot</a></p>

Фото © t.me / shot_shot

В Москве неизвестные похитили футбольного фаната из Нигерии. За 35-летнего Носаги Имархягбе требуют выкуп, сообщает телеграм-канал SHOT.

Отмечается, что мужчина пропал в ноябре текущего года. Несколько дней назад с его семьи неизвестные начали требовать выкуп. Родные уже прислали вымогателям около пяти тысяч долларов, но Носаги так и не отпустили. Предполагается, что мужчина может находиться в районе Вешняки — такую геолокацию показывал его телефон в последний раз.

Носаги Имархягбе прибыл в Россию в 2018 году, когда проходил чемпионат мира по футболу. В то время он познакомился с девушкой по имени Наталья. Мужчина остался в нашей стране, спустя время женился на возлюбленной.

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Ранее в Башкирии неизвестный похитил школьницу и пытался изнасиловать на кладбище. Девочка начала громко кричать, и её спасли прохожие. Сейчас злоумышленника разыскивают, в соцсетях распространили его фоторобот.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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