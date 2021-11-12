Футболист "Барселоны" Агуэро может завершить карьеру из-за проблем с сердцем

Нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро может завершить карьеру из-за проблем с сердцем. Об этом пишет газета AS со ссылкой на Catalunya Ràdio.

Сообщается, что, согласно последним обследованиям, проблемы с сердцем у 33-летнего аргентинца более серьёзные, чем предполагалось изначально. Врачи уже предупредили о риске для здоровья в случае возвращения на поле.

В конце октября Агуэро стало плохо во время матча чемпионата Испании против "Алавеса" (1:1), и его заменили в первом тайме. Выяснилось, что у футболиста был приступ тахикардии. На восстановление он планировал потратить не менее трёх месяцев.

Агуэро перешёл в "Барселону" в конце мая на правах свободного агента, подписав контракт на два года. Из-за травм он сыграл за каталонский клуб только пять матчей, забив один гол.