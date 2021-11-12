Футболист "Барселоны" Агуэро может завершить карьеру из-за проблем с сердцем
Он перешёл в каталонский клуб минувшим летом и провёл за него всего пять матчей.
Фото © ФК "Барселона"
Нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро может завершить карьеру из-за проблем с сердцем. Об этом пишет газета AS со ссылкой на Catalunya Ràdio.
Сообщается, что, согласно последним обследованиям, проблемы с сердцем у 33-летнего аргентинца более серьёзные, чем предполагалось изначально. Врачи уже предупредили о риске для здоровья в случае возвращения на поле.
В конце октября Агуэро стало плохо во время матча чемпионата Испании против "Алавеса" (1:1), и его заменили в первом тайме. Выяснилось, что у футболиста был приступ тахикардии. На восстановление он планировал потратить не менее трёх месяцев.
Агуэро перешёл в "Барселону" в конце мая на правах свободного агента, подписав контракт на два года. Из-за травм он сыграл за каталонский клуб только пять матчей, забив один гол.
Ранее форвард выступал за "Манчестер Сити", проведя за клуб десять сезонов. За это время Агуэро выходил на поле 390 раз и забил 260 голов, что является абсолютным рекордом в истории горожан.
Комментариев: 0