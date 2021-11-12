Всех любителей хоккея будет ждать не только прекрасная игра, которая подарит незабываемые эмоции, но и яркая шоу-программа для детей и взрослых. А самых креативных и активных болельщиков будут ждать призы и подарки, а также множество конкурсов. Свои матчи "Спартак" проводит на арене "Мегаспорт" с многочисленными фуд-кортами, магазинами по продаже атрибутики и сувениров, фотозоной красно-белых и многим другим.