Будет жарко: "Спартак" приглашает болельщиков на матчи с "Ак Барсом", "Барысом" и "Йокеритом" в КХЛ
Каждый матч красно-белых может порадовать фанатов не только яркой игрой, но и шоу-программой для детей и взрослых.
Фото © ХК "Спартак"
Московский "Спартак" приглашает всех болельщиков и любителей хоккея на ближайшие домашние матчи против "Ак Барса", "Барыса" и "Йокерита" в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
Всех любителей хоккея будет ждать не только прекрасная игра, которая подарит незабываемые эмоции, но и яркая шоу-программа для детей и взрослых. А самых креативных и активных болельщиков будут ждать призы и подарки, а также множество конкурсов. Свои матчи "Спартак" проводит на арене "Мегаспорт" с многочисленными фуд-кортами, магазинами по продаже атрибутики и сувениров, фотозоной красно-белых и многим другим.
Добавим, что для прохода на матч необходим QR-код, подтверждающий факт вакцинации либо перенесённого заболевания CoViD-19 за последние шесть месяцев. Также необходимо взять с собой документ, удостоверяющий личность. Отметим, что с "Ак Барсом" москвичи сыграют 16 ноября, 18-го числа "Спартак" дома примет "Барыс" из Нур-Султана, а 22 ноября завершит домашнюю серию игрой против финского "Йокерита".
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