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"Вес и правила не имеют значения": Пётр Ян вызвал на бой Конора Макгрегора

При этом наш спортсмен выразил уверенность, что ирландец откажется от поединка.

12 ноября, 10:40

Фото © ТАСС / ZUMA / Diego Ribas

Временный чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян вызвал на бой экс-чемпиона промоушена в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора. Об этом он написал в своём твиттере.

Ранее Макгрегор похвалил Яна за последние выступления, но отметил, что перебоксировал бы россиянина в очном поединке.

"Конор, все знают, что ты любишь поговорить. Давай всё-таки перейдём сразу к делу, если ты, конечно, настроен на реальный бой. Меня вообще не интересует, по каким правилам и в каком весе пройдёт поединок. Готов поставить, что ты просто на него не придёшь", — заявил Ян.

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В марте Ян лишился чемпионского пояса во время боя с американцем Алджамейном Стерлингом в Лас-Вегасе, его дисквалифицировали за запрещённый удар коленом в голову. Перед турниром UFC 267 в Абу-Даби представитель США отказался защищать титул в поединке с россиянином из-за проблем со здоровьем. 30 октября Ян одержал победу над другим американцем, Кори Сэндхэгеном, и стал временным чемпионом в легчайшем весе.

Макгрегор сейчас восстанавливается после травмы, полученной в июле в поединке с Дастином Порье из США. Бой продлился всего один раунд. В концовке первой пятиминутки ирландец оступился и сломал лодыжку.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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