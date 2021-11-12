Поставки газа по трубопроводу Ямал – Европа снизились на 40% после угроз Лукашенко

Поставки газа по трубопроводу Ямал – Европа через Польшу в Германию снижаются примерно на 40%, передаёт газотранспортный оператор Gascade.

Отмечается, что по сравнению с предыдущим днём прокачка упала на 40% — до 450 тысяч кубометров в час.