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Поставки газа по трубопроводу Ямал – Европа снизились на 40% после угроз Лукашенко

При этом транзит топлива через Украину сохраняется на стабильном максимально возможном уровне.

12 ноября, 10:45
<p>Фото © <a href="https://www.gazprom.ru/projects/yamal-europe/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Газпром"</a></p>

Фото © "Газпром"

Поставки газа по трубопроводу Ямал – Европа через Польшу в Германию снижаются примерно на 40%, передаёт газотранспортный оператор Gascade.

Отмечается, что по сравнению с предыдущим днём прокачка упала на 40% — до 450 тысяч кубометров в час.

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А вот транзит через Незалежную, по данным "Оператора ГТС Украины", сохраняется на стабильном максимально возможном уровне, фиксировавшемся в прошлые дни, — 109 млн кубометров в сутки.

Напомним, накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод Ямал – Европа из-за возможных санкций ЕС на фоне миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Глава Белоруссии отметил, что такие действия в отношении республики не должны оставаться без ответа. Представитель Кремля Дмитрий Песков заметил, что это высказывание не согласовывалось с Москвой, и заверил, что Россия остаётся гарантом энергобезопасности Европы вне зависимости от действий Минска.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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