Песков: Россия остаётся гарантом энергобезопасности Европы вне зависимости от действий Минска
Пресс-секретарь президента заверил, что Лукашенко не согласовывал с Кремлём заявление о возможном перекрытии транзита газа.
Фото © ТАСС / Виктор Толочко
В Кремле прокомментировали заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко, пригрозившего перекрыть газопровод "Ямал — Европа" в ответ на санкции Евросоюза. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ заверил, что Россия останется надёжным поставщиком энергоресурсов в Европу вне зависимости от действий официального Минска.
"Как бы кому это не нравилось, Россия всегда была, есть и потенциально будет оставаться страной – гарантом энергетической безопасности европейского континента", — подчеркнул представитель Кремля.
"Мы обогреваем Европу, а они нам ещё угрожают": Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод "Ямал — Европа" из-за возможных санкций ЕС
Ранее Песков также заверил, что Лукашенко не согласовывал с Кремлём заявление о возможном перекрытии транзита газа. По его словам, Белоруссия — союзник России, но в то же время является суверенным государством.
Ранее Лайф сообщал, что Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод "Ямал — Европа" из-за возможных санкций ЕС на фоне миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Глава Белоруссии отметил, что такие действия в отношении республики не должны оставаться без ответа.
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