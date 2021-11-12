Песков: Россия остаётся гарантом энергобезопасности Европы вне зависимости от действий Минска

В Кремле прокомментировали заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко, пригрозившего перекрыть газопровод "Ямал — Европа" в ответ на санкции Евросоюза. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ заверил, что Россия останется надёжным поставщиком энергоресурсов в Европу вне зависимости от действий официального Минска.

"Как бы кому это не нравилось, Россия всегда была, есть и потенциально будет оставаться страной – гарантом энергетической безопасности европейского континента", — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков также заверил, что Лукашенко не согласовывал с Кремлём заявление о возможном перекрытии транзита газа. По его словам, Белоруссия — союзник России, но в то же время является суверенным государством.