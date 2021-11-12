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Российские РЛС за день сопроводили шесть самолётов НАТО над Чёрным морем

В Минобороны РФ также отметили, что интенсивность воздушной разведки стран альянса вблизи нашей границы продолжает расти.

12 ноября, 10:39
<p>Фото © ТАСС / Смитюк Юрий</p>

Фото © ТАСС / Смитюк Юрий

Российские РЛС за минувшие сутки сопроводили шесть самолётов-разведчиков стран Североатлантического альянса над Чёрным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Радиолокационными средствами зенитных ракетных войск ВКС России за прошедшие сутки обнаружены и сопровождались шесть полётов разведывательных самолётов стран НАТО в воздушном пространстве над Чёрным морем", — уточнили в ведомстве.

В Пентагоне заявили, что будут проводить операции в Чёрном море по своему усмотрению

В Пентагоне заявили, что будут проводить операции в Чёрном море по своему усмотрению

При этом в Минобороны отметили, что интенсивность воздушной разведки стран НАТО вблизи российской границы в акватории Чёрного моря продолжает расти.

Ранее в Минобороны заявили о создании США многонациональной военной группировки у границ РФ. Сейчас в акватории Чёрного моря находятся эсминец с управляемым ракетным оружием Porter, танкер John Lenthall и корабль управления Mount Whitney ВМС США, уточнили в ведомстве, а целью манёвров США назвали военное освоение Украины.


Лавров заявил о готовности России к любым провокациям НАТО

Лавров заявил о готовности России к любым провокациям НАТО

Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин обеспокоен учениями ВМС США в Чёрном море. Представитель Кремля отметил, что переговоров между администрациями президентов по этому вопросу пока не было. Он также подчеркнул, что российский лидер следит за ситуацией в режиме реального времени.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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