Российские РЛС за день сопроводили шесть самолётов НАТО над Чёрным морем

Российские РЛС за минувшие сутки сопроводили шесть самолётов-разведчиков стран Североатлантического альянса над Чёрным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Радиолокационными средствами зенитных ракетных войск ВКС России за прошедшие сутки обнаружены и сопровождались шесть полётов разведывательных самолётов стран НАТО в воздушном пространстве над Чёрным морем", — уточнили в ведомстве.

При этом в Минобороны отметили, что интенсивность воздушной разведки стран НАТО вблизи российской границы в акватории Чёрного моря продолжает расти.

Ранее в Минобороны заявили о создании США многонациональной военной группировки у границ РФ. Сейчас в акватории Чёрного моря находятся эсминец с управляемым ракетным оружием Porter, танкер John Lenthall и корабль управления Mount Whitney ВМС США, уточнили в ведомстве, а целью манёвров США назвали военное освоение Украины.

