Российские РЛС за день сопроводили шесть самолётов НАТО над Чёрным морем
В Минобороны РФ также отметили, что интенсивность воздушной разведки стран альянса вблизи нашей границы продолжает расти.
Фото © ТАСС / Смитюк Юрий
Российские РЛС за минувшие сутки сопроводили шесть самолётов-разведчиков стран Североатлантического альянса над Чёрным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Радиолокационными средствами зенитных ракетных войск ВКС России за прошедшие сутки обнаружены и сопровождались шесть полётов разведывательных самолётов стран НАТО в воздушном пространстве над Чёрным морем", — уточнили в ведомстве.
При этом в Минобороны отметили, что интенсивность воздушной разведки стран НАТО вблизи российской границы в акватории Чёрного моря продолжает расти.
Ранее в Минобороны заявили о создании США многонациональной военной группировки у границ РФ. Сейчас в акватории Чёрного моря находятся эсминец с управляемым ракетным оружием Porter, танкер John Lenthall и корабль управления Mount Whitney ВМС США, уточнили в ведомстве, а целью манёвров США назвали военное освоение Украины.
Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин обеспокоен учениями ВМС США в Чёрном море. Представитель Кремля отметил, что переговоров между администрациями президентов по этому вопросу пока не было. Он также подчеркнул, что российский лидер следит за ситуацией в режиме реального времени.
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