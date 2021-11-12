Главред "Комсомольской правды" Сунгоркин: Можейко не враг Белоруссии, никто не враг
По его словам, в республике у редколлегии нет штаба контрреволюции и журналист издания ни в чём не виноват.
Владимир Сунгоркин. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин рассказал подробности вечера, когда журналист издания "КП в Беларуси" Геннадий Можейко опубликовал статью, из-за которой его задержали, и заметил, что не знает, что с корреспондентом происходит сейчас.
По его словам, всё произошло в октябре, когда Можейко взял интервью у одноклассницы мужчины, убившего сотрудника КГБ во время антитеррористической операции в Минске. Публикация пробыла на сайте семь минут, однако этого хватило, заметил Сунгоркин.
"Он всё понимает. Что сейчас начнётся. Сначала он убирает заголовок "Парень был хороший". А потом быстро вычёркивает и всю заметку. Прошло семь минут. Поздно, друг мой. Поздно. Причём я тоже редактор, если бы я это увидел, я бы, наверное, пропустил", — сказал Сунгоркин в беседе с Антоном Красовским в его проекте "Антонимы", передаёт kp.ru.
Главред издания заметил, что с момента задержания лично с ним по этой ситуации никто не разговаривал и он не знает, что сейчас происходит с журналистом. Отправляемые ему посылки возвращаются обратно. Также не в курсе и мать Можейко, с которой Сунгоркин находится на связи и помогает семье, оплачивая двух адвокатов.
При этом главред добавил, что "Комсомольская правда" не является врагом Белоруссии, как и Можейко.
"Нет там штаба контрреволюции. Можейко не враг. Никто не враг. Мы все за Белоруссию. На всех уровнях мы пытаемся объяснить <…> любую трибуну использую, чтобы ещё раз сказать: этот человек ни в чём не виноват. Хотя и оговариваюсь, когда он выйдет, я не знаю, с чем он выйдет", — заключил Сунгоркин.
Напомним, 2 октября главред "Комсомольской правды" сообщил о пропаже в Минске сотрудника издания Геннадия Можейко. В редакции КП предположили, что его могли задержать правоохранительные органы. Позднее стало известно местонахождение пропавшего журналиста: Можейко был задержан в связи с делом по статьям "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" и "Оскорбление представителя власти". Через несколько дней редколлегия сообщила, что решила закрыть представительство в Белоруссии.
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