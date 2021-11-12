Главред "Комсомольской правды" Сунгоркин: Можейко не враг Белоруссии, никто не враг

Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин рассказал подробности вечера, когда журналист издания "КП в Беларуси" Геннадий Можейко опубликовал статью, из-за которой его задержали, и заметил, что не знает, что с корреспондентом происходит сейчас.

По его словам, всё произошло в октябре, когда Можейко взял интервью у одноклассницы мужчины, убившего сотрудника КГБ во время антитеррористической операции в Минске. Публикация пробыла на сайте семь минут, однако этого хватило, заметил Сунгоркин.

"Он всё понимает. Что сейчас начнётся. Сначала он убирает заголовок "Парень был хороший". А потом быстро вычёркивает и всю заметку. Прошло семь минут. Поздно, друг мой. Поздно. Причём я тоже редактор, если бы я это увидел, я бы, наверное, пропустил", — сказал Сунгоркин в беседе с Антоном Красовским в его проекте "Антонимы", передаёт kp.ru.

Главред издания заметил, что с момента задержания лично с ним по этой ситуации никто не разговаривал и он не знает, что сейчас происходит с журналистом. Отправляемые ему посылки возвращаются обратно. Также не в курсе и мать Можейко, с которой Сунгоркин находится на связи и помогает семье, оплачивая двух адвокатов.

При этом главред добавил, что "Комсомольская правда" не является врагом Белоруссии, как и Можейко.