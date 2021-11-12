Умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин
Юморист был тестем известного журналиста Владимира Соловьёва. Его дочь Эльга Сэпп замужем за теле- и радиоведущим уже 20 лет.
Фото © ТАСС / Олег Дьяченко
Писатель-сатирик и эстрадный драматург Виктор Коклюшкин скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщил в пятницу телеканал "Россия 24". Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. О дате прощания с юмористом будет сообщено отдельно.
Виктор Коклюшкин родился 27 ноября 1945 года в Москве. Перед тем, как прийти к юмору, сменил много профессий. Много лет работал старшим инженером по охране и реставрации памятников истории и культуры. Литературную деятельность начал в 1969 году, публиковал юмористические рассказы в "Клубе 12 стульев", в "Литературной газете" и других изданиях. В 1972 году конферансье Москонцерта Е. Кравинский с разрешения автора стал исполнять его рассказы "Была весна" и "По диким степям", а с 1980 года Коклюшкин стал регулярно писать для эстрады.
Позже Коклюшкин начал лично исполнять свои монологи и зарисовки со сцены.Он участвовал в таких передачах, как "Аншлаг", "Смехопанорама", "Кривое зеркало" и "Смеяться разрешается".
Коклюшкин был тестем известного журналиста Владимира Соловьёва. Его дочь Эльга Сэпп замужем за теле- и радиоведущим уже 20 лет.
Ранее Лайф писал о смерти белорусского писателя Юрия Станкевича. Его самые известные произведения — "Оплодотворение олуха", "Миллиард ударов", "Пиявка".
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