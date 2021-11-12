Умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин

Виктор Коклюшкин родился 27 ноября 1945 года в Москве. Перед тем, как прийти к юмору, сменил много профессий. Много лет работал старшим инженером по охране и реставрации памятников истории и культуры. Литературную деятельность начал в 1969 году, публиковал юмористические рассказы в "Клубе 12 стульев", в "Литературной газете" и других изданиях. В 1972 году конферансье Москонцерта Е. Кравинский с разрешения автора стал исполнять его рассказы "Была весна" и "По диким степям", а с 1980 года Коклюшкин стал регулярно писать для эстрады.