НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Кремле ответили на обвинения в адрес РФ о планах "вторжения на территорию Украины"

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что Москва уже неоднократно говорила о том, что передвижения ВС РФ по территории страны ни у кого не должны вызывать обеспокоенности.

12 ноября, 10:27

Фото © Pixabay

Информация в западных средствах массовой информации о "планах РФ по вторжению на территорию Украины" является безосновательным нагнетанием напряжённости. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Подобные заголовки — не что иное, как пустое и безосновательное нагнетание напряжённости. Россия ни для кого не представляет угрозы", — сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам.

Политолог раскрыл цель публикаций США о "планах" России вторгнуться на Украину

Политолог раскрыл цель публикаций США о "планах" России вторгнуться на Украину

Песков отметил, что это уже не первая подобная публикация и не первое заявление США о том, что они обеспокоены передвижением Вооружённых сил РФ на российской территории. И Москва неоднократно указывала, что такие действия ВС России ни у кого не должны вызывать обеспокоенности, так как страна ни для кого не представляет угрозы.

Ранее Bloomberg сообщил, что США предупредили ЕС о "планах" России вторгнуться на Украину. По данным источников агентства, такие опасения и оценки Вашингтона якобы подкреплены "общедоступными доказательствами". Между тем в постпредстве РФ при ООН заверили, что наша страна не планирует вторжения на территорию Незалежной.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1