В Кремле ответили на обвинения в адрес РФ о планах "вторжения на территорию Украины"
Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что Москва уже неоднократно говорила о том, что передвижения ВС РФ по территории страны ни у кого не должны вызывать обеспокоенности.
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Информация в западных средствах массовой информации о "планах РФ по вторжению на территорию Украины" является безосновательным нагнетанием напряжённости. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Подобные заголовки — не что иное, как пустое и безосновательное нагнетание напряжённости. Россия ни для кого не представляет угрозы", — сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам.
Песков отметил, что это уже не первая подобная публикация и не первое заявление США о том, что они обеспокоены передвижением Вооружённых сил РФ на российской территории. И Москва неоднократно указывала, что такие действия ВС России ни у кого не должны вызывать обеспокоенности, так как страна ни для кого не представляет угрозы.
Ранее Bloomberg сообщил, что США предупредили ЕС о "планах" России вторгнуться на Украину. По данным источников агентства, такие опасения и оценки Вашингтона якобы подкреплены "общедоступными доказательствами". Между тем в постпредстве РФ при ООН заверили, что наша страна не планирует вторжения на территорию Незалежной.
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