В Кремле ответили на обвинения в адрес РФ о планах "вторжения на территорию Украины"

"Подобные заголовки — не что иное, как пустое и безосновательное нагнетание напряжённости. Россия ни для кого не представляет угрозы", — сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам.

Песков отметил, что это уже не первая подобная публикация и не первое заявление США о том, что они обеспокоены передвижением Вооружённых сил РФ на российской территории. И Москва неоднократно указывала, что такие действия ВС России ни у кого не должны вызывать обеспокоенности, так как страна ни для кого не представляет угрозы.