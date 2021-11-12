Песков назвал напористыми действия НАТО вблизи границы РФ
Представитель Кремля подчеркнул, что Москва будет начеку и должна страховать себя, хеджировать риски.
Фото © twitter.com/USNavyEurope
Силы НАТО действуют активно и напористо в непосредственной близости границы России. Москва будет принимать меры по обеспечению безопасности. Об этом заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.
"В случае необходимости мы принимаем меры по обеспечению своей безопасности, если вблизи наших границ происходят вызывающие действия наших оппонентов. Имею в виду НАТО и силы НАТО, которые весьма и весьма активно и напористо действуют в непосредственной близости наших границ, будь то воздух, вода или суша", — сказал пресс-секретарь российского лидера.
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Песков подчеркнул, что в такой ситуации РФ должна быть начеку, "себя страховать и хеджировать риски". Вероятно, представитель Кремля имеет в виду военное сотрудничество с Китаем.
Напомним, накануне в Минобороны РФ сообщили о повышении военной активности НАТО в Чёрном море. Внеплановые учения США и союзников являются агрессивными действиями, создающими угрозу региональной безопасности, считают в ведомстве.
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