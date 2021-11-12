Мичманы Судного дня: Почему плавучий американский штурмовик 6-го флота США грозит России апокалипсисом и чего боится сам Журналист Игорь Мальцев — о том, что забыли американцы в Чёрном море и почему это не имеет никакого отношения к безопасности США, а направлено на противодействие России. 12 ноября, 09:57 Фото © ТАСС / COVER Images via ZUMA Press

По Босфору в рамках соглашений время от времени проходят военные корабли. Об этом писал ещё выдающийся писатель Орхан Памук, вспоминая своё детство стамбульского мальчика, как он смотрел на большие советские суда. И это всё понятно. У русского Черноморского флота должен быть выход в океаны, на то он и флот. И вообще, мы там живём. А вот когда в Чёрное море по Босфору проходят американские корабли — что они там забыли? В тысячах и тысячах миль от своего, тоже большого, берега? Вот опять в Чёрном море корабли Шестого флота США, в частности Mount Whitney и Porter.

Mount Whitney — вполне себе флагман, в Чёрном море уже не первый раз. Когда в нашем ближнем зарубежье начинается какая-нибудь заварушка, он тут как тут. Так было в 2014 году, когда начался Майдан в Киеве. Судно умудрилось даже встать у стенки в военной части морского порта Севастополя. Но то было при украинской власти. И даже тогда ни один моряк не рискнул выйти на берег из-за протестов горожан. Но корабль там выжидал — чем обернётся Майдан. Когда началась краткая война с Грузией, Mount Whitney снова был тут как тут. И своим грузным корпусом демонстрировал, на чьей стороне симпатии большой Америки, которой есть дело до всего в любой точке мира.

Дело в том, что флагман выполняет командные функции Шестого флота США. На сегодня это один из самых оснащённых кораблей C4I (Command, Control, Communications, Computer, and Intelligence) Как вы понимаете, последнее слово — "разведка". Более того, судя по конструкции, он готов принять на борт высокопоставленных военных любого ранга. И таким образом легко становится плавучим штабом международной группировки, которая объединяется для выполнения боевой задачи. В данном случае против нас, России. Но у корабля за кормой вполне определённая история. Например, он привёз к берегам Гаити руководителя объединённой группировки (Joint Task Force), которая свергала неугодный американцам режим в данной стране ещё в 1994-м. Его сопровождает эсминец Porter (девиз корабля — "Поборник свободы").

Мы уже не говорим про то, что участившиеся полёты разведывательных самолётов вдоль русской границы превратились в постоянное присутствие в небе над Чёрным морем. Это всё подаётся как "учения". На самом деле идёт плотная разведка систем русских ПВО, Черноморского флота, а также частей и соединений, которые расположены в глубине от побережья Чёрного моря.

В военной активности принимают участие некоторые черноморские страны – члены НАТО. Может быть, и Австрия спустила бы по Дунаю свои оставшиеся два военных катера, но ей повезло — она не член НАТО.

Вся эта операция имеет две цели: выразить поддержку любым грядущим авантюрам официального Киева в районе Донбасса (во всяком случае, так это воспринимает стремительно теряющий рейтинг Зеленский) и ещё раз убедить поморские страны НАТО в том, что им пора бы обзавестись американскими военно-морскими базами. Например, в Болгарии, которую в России почему-то принято считать "братской", несмотря на её позицию во Второй мировой войне. Про Румынию и говорить нечего.

Безусловно, США хотели бы и Чёрное море сделать своим домашним прудиком, но вся проблема в том, что в этом море уже есть русские, которые исторически тут доминируют, на что имеют полное право. И любое присутствие постороннего флота — опасный источник противостояния. Один неверный шаг командира — и неприятности становятся неприятностями планетарного масштаба. И это понимают на борту Mount Whitney. Слишком много в акватории в связи с учениями НАТО собралось акторов с не очень понятной профессиональной подготовкой из разных мелких, но довольно злобных стран. Есть повод для страха. И тем не менее американцы сюда назойливо прутся.

Понимают ли они это? Думается, понимают, но не придают значения. Если страна лезет во все щели и дыры в мире со своей военной силой, продвигая интересы только свои и ничьи больше под лозунгами о защите какой-то там "демократии", это уже признак того, что никакой демократией тут не пахнет.

Что забыли американские моряки в тысячах километров от дома? Они дубинка того самого мирового жандарма, на которого рисовал карикатуры журнал "Крокодил". Но тогда общество было информационно закрытое, и эта закрытость дурно влияла на восприятие пропагандистских материалов, которые большая часть населения считала просто клише. Сейчас информации столько, что нам приходится только качать головой. Изобретатель термина "мировой жандарм" был точен как никогда. Это и есть тот самый "оскал империализма". И что самое смешное — вот эти люди что-то там бубнят про "имперские устремления России".

Но у России давно нет военно-морских баз, скажем, на Кубе. Русские корабли командования не бороздят тёплые воды Мексиканского залива с заходом в Майами, а русские самолёты-разведчики не летают вдоль Венис-Бич в Лос-Анджелесе. Тогда что? Откуда у дяди Сэма черноморская грусть? Да потому что дядя Сэм — самый главный империалист в мире, дети. Запомните это навсегда.

Авторы Игорь Мальцев