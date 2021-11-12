История с иском о ликвидации "Мемориала" попадёт в президентские дайджесты, заверил Песков

Президенту России Владимиру Путину не докладывали о ситуации с требованием Генпрокуратуры РФ ликвидировать правозащитный центр "Мемориал"*, однако эта история попадёт в президентские дайджесты, ведь история резонансная. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отрицательно ответил на вопрос, сообщили ли Путину об иске ведомства.

"Но, безусловно, поскольку это достаточно резонансная тема, конечно же, она попадёт во все дайджесты и доклады", — уточнил Песков.

Напомним, Генеральная прокуратура РФ подала иск в Верховный суд с требованием ликвидировать международную правозащитную организацию "Мемориал". Заседание по иску назначено на утро 25 ноября.