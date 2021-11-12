В сгоревшем подмосковном доме найдено тело одного из главных свидетелей по делу Батурина
Причина смерти 56-летнего бизнесмена Игоря Вашуркина пока не установлена, её определят по результатам экспертизы.
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В Подмосковье обнаружили мёртвым одного из главных свидетелей по делу Виктора Батурина. Тело Игоря Вашуркина нашли в сгоревшем доме в Немчиновке. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на свои источники.
Уточняется, что двухэтажный дом в Московской области сгорел около недели назад. Соседи обнаружили пожар, когда огонь охватил здание полностью. Прибывшие пожарные долго боролись с возгоранием, а когда его удалось потушить, в помещении нашли обгоревшее тело мужчины.
Как установили эксперты, погибшим оказался 56-летний бизнесмен Игорь Вашуркин. Он был одним из основных свидетелей по делу Виктора Батурина. Следственный комитет уже проводит проверку по факту гибели мужчины. По результатам экспертизы будет определена причина его смерти.
Напомним, Батурин был задержан 1 июля. Его адвокат пояснила, что подзащитный "обвиняется в хищении путём обмана 25% акций компании "Интеко" посредством подачи в 2011 году в Арбитражный суд двух исковых заявлений".
К слову, у бизнесмена уже были проблемы с законом из-за "Интеко". В июле 2013 года Гагаринский суд Москвы приговорил Батурина к семи годам колонии общего режима со штрафом в 700 тысяч рублей. Он был признан виновным в многомиллионном мошенничестве с векселями компании. В январе 2016-го Верховный суд Республики Калмыкия удовлетворил ходатайство бизнесмена о смягчении наказания. В итоге Батурин вышел из колонии, заплатив штраф в 300 тысяч рублей. После освобождения он планировал остаться в Калмыкии, чтобы с головой уйти в сельское хозяйство.
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