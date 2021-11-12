Премьер-министр Белоруссии заявил о беспрецедентном давлении Запада

Западные страны оказывают "беспрецедентное и нарастающее" давление на Белоруссию, закрывая свои рынки для производителей республики. Об этом сообщил премьер-министр страны Роман Головченко.

Выступая на заседании Совета глав правительств СНГ, он отметил, что в связи с последними событиями вокруг миграционного кризиса Запад начал давить на Минск под предлогом заботы о правах человека.

"Мы сегодня наблюдаем за грубым и безапелляционным закрытием традиционных рынков сбыта продукции для ряда наших ведущих предприятий", — подчеркнул Головченко.