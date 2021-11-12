Премьер-министр Белоруссии заявил о беспрецедентном давлении Запада
Выступая на заседании Совета глав правительств СНГ, Роман Головченко подчеркнул, что всё это делается под предлогом заботы о правах человека.
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Западные страны оказывают "беспрецедентное и нарастающее" давление на Белоруссию, закрывая свои рынки для производителей республики. Об этом сообщил премьер-министр страны Роман Головченко.
Выступая на заседании Совета глав правительств СНГ, он отметил, что в связи с последними событиями вокруг миграционного кризиса Запад начал давить на Минск под предлогом заботы о правах человека.
"Мы сегодня наблюдаем за грубым и безапелляционным закрытием традиционных рынков сбыта продукции для ряда наших ведущих предприятий", — подчеркнул Головченко.
Ранее Запад обвинил Белоруссию в намеренном разжигании миграционного кризиса. Так, США, Великобритания, а также государства – члены Евросоюза в ближайшее время намерены обсудить возможность введения новых санкций против Минска.
Лайф напоминает, что утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения. Политолог Светов раскрыл социальный статус мигрантов на белорусско-польской границе. По его словам, одни бегут от войны и боевых действий, а другие преследуют экономические цели.
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