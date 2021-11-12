Рэпер Оксимирон выпустил первый за шесть лет альбом

Оксимирон выпустил свой третий альбом, получивший название "Смутное время". Релиз оказался микстейпом, то есть сборником старых треков, изданных в период с 2014 по 2016 год. В работу вошло 36 песен, среди которых есть несколько новинок — "Колесо", "Мох", "Цунами" и "Организация". Последний выпущенный рэпером сингл "Кто убил Марка?" в релиз не попал.

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Предыдущий альбом рэпера "Горгород" вышел ровно шесть лет назад. Всё это время Оксимирон почти не выпускал сольную музыку, в основном участвуя в совместных работах с другими артистами. Среди них отметились "Би-2", ЛСП и Loqiemean.