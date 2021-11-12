Народная артистка РФ, юмористка Клара Новикова выразила соболезнования в связи со смертью писателя-сатирика и эстрадного драматурга Виктора Коклюшкина, отметив, что он был трогательным и нежным человеком.

"Давайте в первую очередь выразим соболезнования семье. У него замечательная жена, с которой он прожил большую жизнь. Виктор Михайлович был замечательным, трогательным, нежным, тихим человеком. Он очень интересно комментировал жизнь и события, которые происходят", — сказала Новикова в беседе с Лайфом.

Она отметила, что сама исполняла монологи Коклюшкина и даже стояла в очереди, чтобы он написал ей материал. Кроме того, Новикова также играла в спектаклях, автором которых был драматург. Юмористка отметила, что давно не виделась с сатириком из-за пандемии коронавируса.

"Это был талантливый человек. Талантливейший!" — заключила Новикова.