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"Трогательный, нежный человек": Клара Новикова выразила соболезнования в связи со смертью Коклюшкина

Юмористка отметила, что сама исполняла монологи писателя-сатирика и стояла в очереди, чтобы он их ей написал.

12 ноября, 11:15

Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав, Олег Дьяченко

Народная артистка РФ, юмористка Клара Новикова выразила соболезнования в связи со смертью писателя-сатирика и эстрадного драматурга Виктора Коклюшкина, отметив, что он был трогательным и нежным человеком.

"Давайте в первую очередь выразим соболезнования семье. У него замечательная жена, с которой он прожил большую жизнь. Виктор Михайлович был замечательным, трогательным, нежным, тихим человеком. Он очень интересно комментировал жизнь и события, которые происходят", — сказала Новикова в беседе с Лайфом.

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Она отметила, что сама исполняла монологи Коклюшкина и даже стояла в очереди, чтобы он написал ей материал. Кроме того, Новикова также играла в спектаклях, автором которых был драматург. Юмористка отметила, что давно не виделась с сатириком из-за пандемии коронавируса.

"Это был талантливый человек. Талантливейший!" — заключила Новикова.

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Напомним, писатель-сатирик Виктор Коклюшкин скончался в возрасте 75 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. О дате прощания с юмористом будет сообщено отдельно.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Юлия Архипова
Юлия Архипова

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