В Москве в новую волну ковида заражается в два раза больше детей

Число заразившихся коронавирусом детей в Москве выросло вдвое в четвёртую волну по сравнению с прошлой. Об этом сообщил главный педиатр столичного Департамента здравоохранения, главный врач ДГКБ имени Башляевой Исмаил Османов.

"В четвёртую волну мы увидели увеличение количества детей заболевших, в том числе количество детей, поступающих в стационары. А в стационары поступают <...> дети с тяжёлой формой и дети со среднетяжёлым течением [болезни]. По сравнению с предыдущей волной количество детей увеличилось в два раза, а по сравнению с первой-второй — в три-четыре раза", — сообщил медик.

Он отметил, что происходит не только увеличение количества больных ковидом взрослых и детей, но и "омоложение болезни — стали болеть дети грудного возраста, новорождённые, дети раннего возраста". Кроме того, заболевание принимает более стремительное течение, то есть клиническая картина теперь трансформируется за считаные дни. Так, если раньше для этого требовалась неделя (в первую волну — десять дней), то сегодня — сутки, двое, трое. И такая ситуация должна измениться, следует усовершенствовать протоколы лечения пациентов с ковидом.

"Мы выработали тактику лечения, программу, которая предупреждает прогрессирование заболевания, и прежде всего — это дети из групп риска, дети, у которых есть риск тяжёлого течения коронавирусной инфекции. <...> Этих детей мы вычленяем на самых ранних стадиях, в первый же день болезни вся информация стекается в специально созданный детский диагностический консультативный центр, и далее наши доктора связываются с детьми, с родителями, и дети приглашаются к нам на лечение", — объяснил Османов.

Вместе с тем он рассказал, что в Москве с начала пандемии заразилось более 200 тысяч детей, а из них примерно 5% (девять тысяч человек) прошли стационарное лечение. На данный момент в детской городской клинической больнице имени Башляевой находится 123 ребёнка. Они проходят стационарное лечение, причём четыре из них в реанимации, в том числе один на аппарате ИВЛ.