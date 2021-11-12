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Суд в Петербурге забрал тигрёнка у работника цирка Никулина

В инстанции напомнили, что с 1 января 2020 года содержание этих животных не допускается.

12 ноября, 12:29
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Дзержинский районный суд оштрафовал фотографа Михаила Зарецкого, который устраивал фотосессии с тигрёнком. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на объединённую пресс-службу судов города, животное у мужчины забрали.

При проверке фотограф предоставил договор о безвозмездной передаче тигрёнка от ялтинского зоопарка "Сказка" и удостоверение сотрудника Московского цирка Никулина на Цветном бульваре, а также ветеринарную книжку на бенгальского тигра по кличке Шанель. На вопрос сотрудника Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора о том, что мужчина делает на улице Новые Заводы в Стрельне, Зарецкий ответил, что выгуливает тигрёнка, после чего покинул место проведения проверки.

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Было установлено, что мужчина приобрёл животное в мае этого года, однако с 1 января 2020 года содержание тигрят не допускается, ведь они входят в соответствующий перечень. Суд назначил фотографу штраф в размере трёх тысяч рублей и конфисковал тигрёнка. Сам Зарецкий на заседание не явился.

Ранее Лайф рассказывал, что тушканчиков из Московского зоопарка уложили в спячку в холодильник. Именно там для зверьков удаётся поддерживать наиболее комфортные условия для сна.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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