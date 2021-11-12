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"Русское радио" начало вещание на территории ЛНР

Права представлять российские радиостанции получила региональная компания "Радио ФМ".

12 ноября, 12:26
<p>Фото ©<a href="https://newsmuz.com/news/2017/russkoe-radio-otkryvaet-multimediynuyu-studiyu-40196" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> rusradio.ru</a></p>

Фото © rusradio.ru

Радиостанция "Русское радио" начала вещание на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщает агентство Луганскинформцентр (ЛИЦ).

"Сегодня мы запустили на территории нашей республики новый проект — "Русское радио". Вещаем на частоте FM-диапазона 100.0", — рассказал директор луганской компании "Радио ФМ" Александр Романко в беседе с агентством.

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Он отметил, что организация получила права официально представлять российские радиостанции. Глава "Радио ФМ" подчеркнул, что "Русское радио" является первой станцией, дающей в сетке вещания луганский контент с первого дня запуска. По его словам, после Нового года в регионе начнёт работу местная радиостанция и появится больше развлекательных передач. Компания также планирует расширять и рекламные возможности.

Ранее Лайф рассказывал, что в США выделили почти 23 миллиона на вещание антироссийского радио в Крыму. Часть средств СМИ получило от Госдепа. При этом финансированием структуры ведомство занималось с 2017 года.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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