"Русское радио" начало вещание на территории ЛНР

Радиостанция "Русское радио" начала вещание на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщает агентство Луганскинформцентр (ЛИЦ).

"Сегодня мы запустили на территории нашей республики новый проект — "Русское радио". Вещаем на частоте FM-диапазона 100.0", — рассказал директор луганской компании "Радио ФМ" Александр Романко в беседе с агентством.

Он отметил, что организация получила права официально представлять российские радиостанции. Глава "Радио ФМ" подчеркнул, что "Русское радио" является первой станцией, дающей в сетке вещания луганский контент с первого дня запуска. По его словам, после Нового года в регионе начнёт работу местная радиостанция и появится больше развлекательных передач. Компания также планирует расширять и рекламные возможности.