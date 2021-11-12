Болид, ярко пролетевший вечером 11 ноября в небе над Санкт-Петербургом, зафиксировала видеокамера самой высокой точки города — башни "Лахта Центра", высота которой составляет 460 метров. Ролик с огромным светящимся шаром появился на странице в "Инстаграме" комплекса.

"Петербург обсуждает неопознанные объекты, которые падали с неба вчера. Мы не специалисты по таким вопросам, зато у нас есть возможность постоянной съёмки с самой высокой точки города. И да, мы их видели. Отправим видео экспертам и делимся с вами", — сообщила пресс-служба "Лахта Центра".