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Вспышка и сияние: Фееричное падение болида засняла камера самой высокой точки Петербурга

Ранее горожане запечатлели его на видео в разных районах города. Также записями делились жители Ленинградской области и Петрозаводска.

12 ноября, 12:21

Скриншот © Instagram / lakhtacenter

Фееричное падение болида зафиксировала видеокамера самой высокой точки Петербурга. Видео © Instagram / lakhtacenter

Болид, ярко пролетевший вечером 11 ноября в небе над Санкт-Петербургом, зафиксировала видеокамера самой высокой точки города — башни "Лахта Центра", высота которой составляет 460 метров. Ролик с огромным светящимся шаром появился на странице в "Инстаграме" комплекса.

"Петербург обсуждает неопознанные объекты, которые падали с неба вчера. Мы не специалисты по таким вопросам, зато у нас есть возможность постоянной съёмки с самой высокой точки города. И да, мы их видели. Отправим видео экспертам и делимся с вами", — сообщила пресс-служба "Лахта Центра".

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Как объясняют эксперты, на кадрах, вероятнее всего, падение классического болида — яркого метеорита. Как уже сообщал Лайф, петербуржцы сняли его на видео в разных районах города. Похожими записями также делились жители Ленинградской области и Петрозаводска.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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