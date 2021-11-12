В Депздраве Москвы рассказали о третьей фазе испытаний антиковидной вакцины для детей
Отмечается, что исследования будут проходить в течение года, всего в них примет участие три тысячи несовершеннолетних добровольцев.
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В Москве 59 детей получили прививку от коронавируса в рамках третьей фазы клинических испытаний вакцины для подростков "Спутник М". Об этом сообщил главный педиатр Департамента здравоохранения столицы Исмаил Османов.
"На данный момент уже вакцинировано 56 детей, исследования будут проходить в течение года. Всего будет участвовать три тысячи детей-добровольцев. На данный момент записалось уже более двух тысяч детей", — рассказал врач.
Напомним, накануне, 11 ноября, Лайф сообщал, что в Москве стартовала третья фаза исследования вакцины от ковида для подростков. Испытания проводятся на базе десяти поликлиник и двух детских больниц.
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