В Депздраве Москвы рассказали о третьей фазе испытаний антиковидной вакцины для детей

В Москве 59 детей получили прививку от коронавируса в рамках третьей фазы клинических испытаний вакцины для подростков "Спутник М". Об этом сообщил главный педиатр Департамента здравоохранения столицы Исмаил Османов.

"На данный момент уже вакцинировано 56 детей, исследования будут проходить в течение года. Всего будет участвовать три тысячи детей-добровольцев. На данный момент записалось уже более двух тысяч детей", — рассказал врач.