Российские лыжники завоевали золото и серебро на турнире в Финляндии
Александр Большунов не выступает на соревнованиях из-за проблем со здоровьем.
Российские лыжники Сергей Устюгов и Александр Терентьев заняли первое и второе место соответственно в спринтерской гонке классическим стилем на международном турнире в финском Муонио. Соревнования проходят под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Устюгов одержал победу в финале, показав результат 3 минуты 4,57 секунды. Терентьев отстал от него на 0,01 секунды. Бронзу завоевал Федерико Пеллегрини из Италии (+0,50).
На полуфинальной стадии из борьбы выбыли россияне Евгений Белов, Илья Семиков, Глеб Ретивых и Сергей Ардашев. Барьер четвертьфинала не смогли преодолеть Александр Клуген и Антон Тимашов.
Лидер сборной России Александр Большунов не принимает участия в соревнованиях из-за проблем со здоровьем. Осенью он перенёс две операции на верхней челюсти.
Сергей Устюгов. Фото © ТАСС / Бобылев Сергей