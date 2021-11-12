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Регион
Опубликовано 12 ноября 2021, 12:15

Российские лыжники завоевали золото и серебро на турнире в Финляндии

Александр Большунов не выступает на соревнованиях из-за проблем со здоровьем.

Российские лыжники Сергей Устюгов и Александр Терентьев заняли первое и второе место соответственно в спринтерской гонке классическим стилем на международном турнире в финском Муонио. Соревнования проходят под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Устюгов одержал победу в финале, показав результат 3 минуты 4,57 секунды. Терентьев отстал от него на 0,01 секунды. Бронзу завоевал Федерико Пеллегрини из Италии (+0,50).

На полуфинальной стадии из борьбы выбыли россияне Евгений Белов, Илья Семиков, Глеб Ретивых и Сергей Ардашев. Барьер четвертьфинала не смогли преодолеть Александр Клуген и Антон Тимашов.

Большунов стал королём лыж, но перед Олимпиадой столкнулся с серьёзными проблемами
Большунов стал королём лыж, но перед Олимпиадой столкнулся с серьёзными проблемами

Лидер сборной России Александр Большунов не принимает участия в соревнованиях из-за проблем со здоровьем. Осенью он перенёс две операции на верхней челюсти.

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Сергей Устюгов. Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Роман Фейгин
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