Российские лыжники завоевали золото и серебро на турнире в Финляндии

Александр Большунов не выступает на соревнованиях из-за проблем со здоровьем.

Российские лыжники Сергей Устюгов и Александр Терентьев заняли первое и второе место соответственно в спринтерской гонке классическим стилем на международном турнире в финском Муонио. Соревнования проходят под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Устюгов одержал победу в финале, показав результат 3 минуты 4,57 секунды. Терентьев отстал от него на 0,01 секунды. Бронзу завоевал Федерико Пеллегрини из Италии (+0,50).

На полуфинальной стадии из борьбы выбыли россияне Евгений Белов, Илья Семиков, Глеб Ретивых и Сергей Ардашев. Барьер четвертьфинала не смогли преодолеть Александр Клуген и Антон Тимашов.