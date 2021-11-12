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Более 30 школьников отравились в Удмуртии, возбуждено уголовное дело

По последним данным, два ребёнка находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные, как и трое взрослых, переносят заболевание довольно легко.

12 ноября, 11:58
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

32 школьника обратились за медицинской помощью после массового отравления в удмуртском селе Каракулино. Как сообщила зампредседателя регионального правительства Эльвира Пинчук на своей странице в "Инстаграме", помощь врачей также понадобилась трём сотрудникам образовательной организации.

"За медицинской помощью обратились 32 ребёнка, из них восемь с подозрением на острую кишечную инфекцию, у остальных — признаки вирусной инфекции", — написала она, отметив, что окончательный диагноз будет выставлен после проведения экспертизы.

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По словам Пинчук, два школьника находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные, как и трое взрослых, переносят заболевание довольно легко. Она добавила, что всем пациентам помощь оказывается амбулаторно.

Между тем местные следователи уже возбудили уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил". Стоит отметить, что изначально сообщалось, что за помощью к медикам обратилось 15 школьников. Уточняется, что все заболевшие — ученики и сотрудники каракулинской средней школы.

"Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего", — добавили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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