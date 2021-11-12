Суд отправил за решётку обвиняемых в хищении 404 млн рублей на космодроме Восточный

Суд вынес приговор фигурантам дела о растрате 404 миллионов рублей в ходе строительства космодрома Восточный. Речь идёт о бывшем главе Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов Евгении Ермолаеве, и.о. начальника ГУСС "Дальспецстрой" при Спецстрое России Андрее Захарове, а также гендиректорах частных фирм Ольге Зугаевой и Сергее Поливанове. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

"Приговором суда Ермолаеву назначено наказание в виде 5,5 года лишения свободы, Захарову и Зугаевой — в виде 4,5 года каждому, а Поливанову — в виде четырёх лет лишения свободы, всем с отбыванием в колонии общего режима", — говорится в релизе ведомства.

Отмечается, что осуждённые свою вину не признали.

По данным следствия, ещё один участник аферы, бывший и.о. начальника ГУ СДА при Спецстрое России Вячеслав Фаткуллин вместе с Ермолаевым и Зугаевой растратил 124,9 миллиона рублей под видом исполнения договора на разработку индивидуальных индексов изменения сметной стоимости строительства космодрома и его оплаты. Зугаева легализовала похищенные средства, перечисляя деньги на счета фирм-однодневок.

Кроме того, в период с 2013 по 2014 год осуждённые растратили ещё 280 миллионов рублей под таким же предлогом. В этом случае деньги отмывал уже Поливанов. Уточняется, что Фаткуллин скрылся от органов следствия и объявлен в розыск.