Захарова уличила Осло в скрытой милитаризации Шпицбергена

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заход норвежского корабля на полярный архипелаг Щпицберген усилением тенденции к скрытой милитаризации территории, сообщается в официальном заявлении дипломата.

"Обратила на себя внимание информация о состоявшемся недавно заходе в порт Лонгиербюена на Шпицбергене фрегата ВМС Норвегии "Тур Хейердал", — указала представитель внешнеполитического ведомства.

Как отмечается, визит норвежского военного корабля на архипелаг является очередным шагом Осло в череде последовательных действий по включению этой территории в сферу национального военного строительства.

"Вкупе с действующей на архипелаге станцией наземного спутникового слежения "Свалсат", технически оснащённой для выполнения задач двойного назначения, практикой использования аэропорта Лонгиер норвежскими военно-транспортными самолётами, патрулированием акватории Шпицбергена кораблями береговой охраны — все эти факты свидетельствуют об усилении тенденции к скрытой милитаризации архипелага норвежской стороной", — добавила Захарова.

Также дипломат напомнила о Шпицбергенском трактате, согласно которому Россия является государством, имеющем наряду с Норвегией права на мирное расположение на архипелаге. Мария Захарова высказала серьёзную озабоченность действиями Осло как несоответствующими духу договора и противоречащими декларируемой Осло позиции сохранения низкой напряжённости в высоких широтах.