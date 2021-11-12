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В Москве начали фиксацию нарушений с помощью новых дорожных камер на крыше патрульных машин

Их фишка — обзор на 360 градусов. Авто с оборудованием будут двигаться в потоке и прямо на ходу вычислять нарушителей. Начали с Киевского шоссе.

12 ноября, 11:37
<p>Запуск в работу новых комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.</p><p>Фото © Агентство "Москва" / Денис Гришкин </p>

Запуск в работу новых комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Фото © Агентство "Москва" / Денис Гришкин

В столичном регионе начали использовать новые комплексы фотовидеофиксации, которые вмонтированы в балку на крыше патрульных автомобилей. Их фишка — обзор на 360 градусов. Как сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса, авто с оборудованием будут двигаться в потоке и прямо на ходу вычислять нарушителей.

Видео © Дептранс Москвы

"В перспективе такие камеры помогут отслеживать и другие нарушения на дорогах, а ещё находить машины, которые в розыске", — анонсируют в ведомстве.

Как сообщил журналистам заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Егор Чернов, система работает как в движении, так и в припаркованном состоянии. Сперва комплексы будут фиксировать нарушения на Киевском шоссе, но уже в течение месяца радиус будет расширяться с увеличением количества самих комплексов — пока их два.

"На первоначальном этапе комплексы будут фиксировать нарушение скоростного режима. В дальнейшем они смогут фиксировать езду по выделенным полосам и обочине, а также соблюдение правил парковки. При необходимости и согласовании с ГИБДД мы сможем использовать и эти функции", — добавил Чернов.

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Ранее стало известно, что Минюст подготовил новые штрафы для российских автомобилистов. В частности, речь идёт о санкциях за управление автомобилем с нечитаемым грязным номером. В том случае, если это не первое такое нарушение, водителя могут оштрафовать на пять тысяч рублей или даже лишить прав. Кроме того, рецидив с чрезмерной тонировкой обойдётся нарушителю в три тысячи рублей.

Лайф также писал о том, что россиян могут начать лишать водительских прав за три грубых нарушения ПДД. Наказание предусматривает для особо заядлых лихачей срок от одного до полутора лет.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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