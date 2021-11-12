"Комсомольская правда" и Ростуризм учредили новую туристическую премию "Маршрут построен"
Цель её — популяризация путешествий по России, а также увеличение числа отдыхающих на родине с удовольствием россиян.
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В России появилась новая премия в области внутреннего туризма "Маршрут построен". Конкурс учреждён медиагруппой "Комсомольская правда" совместно с Ростуризмом, передаёт kp.ru.
Он создан с двумя важными целями: популяризацией путешествий по России, а также увеличением числа отдыхающих на родине с удовольствием россиян. Участниками премии станут люди, предприятия, учреждения культуры и отдельные проекты, вносящие значительный вклад в развитие внутреннего туризма.
Выбирать победителей будут в 16 номинациях, например, самое яркое событие года, новое направление для путешествий, самый яркий региональный бренд, народный гид и главный профессионал в сфере гостеприимства.
Определять победителей будут читатели сайта kp.ru, газеты и слушатели радио "Комсомольская правда". Отмечается, что заявки на участие уже открыты, народное голосование пройдёт с января по март 2022 года, а в апреле будут подведены итоги и состоится награждение победителей.
А ранее в турагентствах рассказали, путёвки в какие страны россияне скупают на Новый год. Эксперты призывают покупать туры заранее, хотя бы за месяц. Ближе к праздникам будет куда дороже.
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