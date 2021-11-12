"Комсомольская правда" и Ростуризм учредили новую туристическую премию "Маршрут построен"

В России появилась новая премия в области внутреннего туризма "Маршрут построен". Конкурс учреждён медиагруппой "Комсомольская правда" совместно с Ростуризмом, передаёт kp.ru.

Он создан с двумя важными целями: популяризацией путешествий по России, а также увеличением числа отдыхающих на родине с удовольствием россиян. Участниками премии станут люди, предприятия, учреждения культуры и отдельные проекты, вносящие значительный вклад в развитие внутреннего туризма.

Выбирать победителей будут в 16 номинациях, например, самое яркое событие года, новое направление для путешествий, самый яркий региональный бренд, народный гид и главный профессионал в сфере гостеприимства.

Определять победителей будут читатели сайта kp.ru, газеты и слушатели радио "Комсомольская правда". Отмечается, что заявки на участие уже открыты, народное голосование пройдёт с января по март 2022 года, а в апреле будут подведены итоги и состоится награждение победителей.