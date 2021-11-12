НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Комсомольская правда" и Ростуризм учредили новую туристическую премию "Маршрут построен"

Цель её — популяризация путешествий по России, а также увеличение числа отдыхающих на родине с удовольствием россиян.

12 ноября, 11:27
<p>Фото © Unsplash</p>

Фото © Unsplash

В России появилась новая премия в области внутреннего туризма "Маршрут построен". Конкурс учреждён медиагруппой "Комсомольская правда" совместно с Ростуризмом, передаёт kp.ru.

Он создан с двумя важными целями: популяризацией путешествий по России, а также увеличением числа отдыхающих на родине с удовольствием россиян. Участниками премии станут люди, предприятия, учреждения культуры и отдельные проекты, вносящие значительный вклад в развитие внутреннего туризма.

Россияне рассказали, где хотели бы перезимовать

Россияне рассказали, где хотели бы перезимовать

Выбирать победителей будут в 16 номинациях, например, самое яркое событие года, новое направление для путешествий, самый яркий региональный бренд, народный гид и главный профессионал в сфере гостеприимства.

Определять победителей будут читатели сайта kp.ru, газеты и слушатели радио "Комсомольская правда". Отмечается, что заявки на участие уже открыты, народное голосование пройдёт с января по март 2022 года, а в апреле будут подведены итоги и состоится награждение победителей.

А ранее в турагентствах рассказали, путёвки в какие страны россияне скупают на Новый год. Эксперты призывают покупать туры заранее, хотя бы за месяц. Ближе к праздникам будет куда дороже.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1