Актриса из сериала "Чикатило" заявила о нападении маньяка

Киноактриса Алина Мещерякова заявила, что её пытались изнасиловать возле подъезда. Видео © LIFE

Актрису кино Алину Мещерякову, сыгравшую в сериале "Чикатило", чуть не изнасиловали у подъезда собственного дома. Об этом Лайфу сообщил PR-менеджер артистки Андрей Карпов. Сама девушка сразу после инцидента записала видео для матери, где рассказала о произошедшем.

"Мам, ты чё трубку не берёшь, я сейчас в шоке. Я шла от метро, на меня напал какой-то мужик, начал целовать. Он хотел меня изнасиловать. Я просто убежала — и только сейчас в подъезде пришла в себя", — говорит Мещерякова на видео.

Позже она рассказала, что неизвестный выпрыгнул как будто бы из кустов, начал дёргать её за пальто, целовать и "пыхтеть". Девушке удалось вырваться и убежать. При этом, по её словам, нападавший не стал её преследовать, так как уже горели фонари и мимо проезжала машина. Как сообщил представитель актрисы, девушка после произошедшего нуждается в психологической помощи. Он отметил, что её уже не в первый раз таким образом вылавливают на улице. Сама артистка рассказала, что за ней давно следит в соцсетях один и тот же фейковый аккаунт.

"Постоянно за мной следят. Мне стоило пригрозить в соцсетях, в сториз, что я типа подам в суд, слежения прекратились. Потому они начали в других соцсетях, я и там написала. Смотрю, потом резко опять они у меня в "Инстаграме" появились. Было уже, что кто-то там приставал: "Девушка, девушка". Я наорала, нагрубила", — рассказала актриса.

При этом она отметила, что не намерена писать заявлений, потому что не понимает, кто может нападать, и "копошиться" в этом не хочет. Мещерякова планирует просто сменить место жительства.