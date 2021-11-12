Актриса из сериала "Чикатило" заявила о нападении маньяка
Со слов Алины, всё случилось около подъезда. Девушка утверждает, что нападавший хотел изнасиловать её. Интересно, что подавать заявление в полицию артистка не собирается.
Скриншот © LIFE
Киноактриса Алина Мещерякова заявила, что её пытались изнасиловать возле подъезда. Видео © LIFE
Актрису кино Алину Мещерякову, сыгравшую в сериале "Чикатило", чуть не изнасиловали у подъезда собственного дома. Об этом Лайфу сообщил PR-менеджер артистки Андрей Карпов. Сама девушка сразу после инцидента записала видео для матери, где рассказала о произошедшем.
"Мам, ты чё трубку не берёшь, я сейчас в шоке. Я шла от метро, на меня напал какой-то мужик, начал целовать. Он хотел меня изнасиловать. Я просто убежала — и только сейчас в подъезде пришла в себя", — говорит Мещерякова на видео.
Позже она рассказала, что неизвестный выпрыгнул как будто бы из кустов, начал дёргать её за пальто, целовать и "пыхтеть". Девушке удалось вырваться и убежать. При этом, по её словам, нападавший не стал её преследовать, так как уже горели фонари и мимо проезжала машина. Как сообщил представитель актрисы, девушка после произошедшего нуждается в психологической помощи. Он отметил, что её уже не в первый раз таким образом вылавливают на улице. Сама артистка рассказала, что за ней давно следит в соцсетях один и тот же фейковый аккаунт.
"Постоянно за мной следят. Мне стоило пригрозить в соцсетях, в сториз, что я типа подам в суд, слежения прекратились. Потому они начали в других соцсетях, я и там написала. Смотрю, потом резко опять они у меня в "Инстаграме" появились. Было уже, что кто-то там приставал: "Девушка, девушка". Я наорала, нагрубила", — рассказала актриса.
При этом она отметила, что не намерена писать заявлений, потому что не понимает, кто может нападать, и "копошиться" в этом не хочет. Мещерякова планирует просто сменить место жительства.
Ранее Лайф рассказывал, что москвичка изнасиловала пришедшую поздравить её с днём рождения подругу. Перед этим они пропустили несколько бокальчиков. Пострадавшая пыталась отбиться от любвеобильной приятельницы, но не смогла.
Лента новостей
Собянин: Нерабочие дни сыграли свою роль в снижении заболеваемости коронавирусом в Москве
сегодня в 11:20
"Трогательный, нежный человек": Клара Новикова выразила соболезнования в связи со смертью Коклюшкина
сегодня в 11:15
Десант России и Белоруссии высадился на полигоне Гожский у границы с Литвой
сегодня в 11:13
Комментариев: 0