Решетников, Мантуров и Рогозин поздравили "Ведомости" с 22-летием
Как подчеркнул министр экономического развития РФ, сегодня газета стала источником актуальной информации для деловых кругов, а для власти — площадкой диалога с бизнесом.
Фото © ТАСС / Евгений Разумный
Сегодня день рождения отмечает одно из ведущих деловых изданий России — газете "Ведомости" исполнилось 22 года. В числе первых, кто поздравил редакцию и читателей с этим событием, стал министр экономического развития РФ Максим Решетников. Он отметил, что за своё существование "Ведомости" не сбавляют темпов, тем самым подтверждая лидерство в деловой журналистике.
"Высокие стандарты журналистики, объективность, качественная экспертиза и прогнозы помогли газете стать для деловых кругов источником актуальной информации, а для власти — площадкой диалога с бизнесом", — отметил Решетников в поздравлении редакции.
В свою очередь, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров также присоединился к поздравлениям. Он подчеркнул, что особо ценит, что "Ведомости" уделяют внимание промышленной тематике. Вместе с тем министр пожелал газете дальнейшего развития, интересной и продуктивной работы.
С праздничной датой редакцию также поздравил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Он признался, что является постоянным читателем "Ведомостей", и особенно отметил высокий уровень профессионализма журналистов издания.
"Ваши журналисты щепетильно следят за состоянием настроений и ожиданий в обществе, и их авторские суждения помогают читателям корректировать свои взгляды и отчётливей видеть действительность", — добавил Рогозин.
А ранее Лайф сообщал, что издательство "Комсомольская правда" решило закрыть представительство в Белоруссии. Редколлегия пошла на это, "проанализировав события последнего года" и особенно начала октября, когда стало известно о задержании журналиста Геннадия Можейко.
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