Решетников, Мантуров и Рогозин поздравили "Ведомости" с 22-летием

Сегодня день рождения отмечает одно из ведущих деловых изданий России — газете "Ведомости" исполнилось 22 года. В числе первых, кто поздравил редакцию и читателей с этим событием, стал министр экономического развития РФ Максим Решетников. Он отметил, что за своё существование "Ведомости" не сбавляют темпов, тем самым подтверждая лидерство в деловой журналистике.

"Высокие стандарты журналистики, объективность, качественная экспертиза и прогнозы помогли газете стать для деловых кругов источником актуальной информации, а для власти — площадкой диалога с бизнесом", — отметил Решетников в поздравлении редакции.

В свою очередь, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров также присоединился к поздравлениям. Он подчеркнул, что особо ценит, что "Ведомости" уделяют внимание промышленной тематике. Вместе с тем министр пожелал газете дальнейшего развития, интересной и продуктивной работы.

С праздничной датой редакцию также поздравил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Он признался, что является постоянным читателем "Ведомостей", и особенно отметил высокий уровень профессионализма журналистов издания.