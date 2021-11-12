Павел Грудинин продал сыну помещение под ТЦ за смешные деньги

Директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павел Грудинин продал своему младшему сыну нежилое помещение площадью 1200 квадратов под торговый центр. При этом реальная цена объекта выше указанной в договоре на 500%. Об этом сообщает "Совхоз. Инфо".

Стало известно, что помещение, ранее принадлежавшее совхозу имени Ленина, в 2015 году директор предприятия решил продать через подставные фирмы своему сыну. Уточняется, что стоимость составила всего 24 миллиона рублей, в то время как по рынку цена доходит до 150 миллионов рублей.

Как сообщается, было заключено два договора. В первом фигурировали фирмы ЗАО "Совхоз имени Ленина" и ООО "АСТОН ГРУПП", принадлежащая партнёру Грудинина Сергею Выблому. А во втором после получения соратником миллиардера помещения — ООО "АСТОН ГРУПП" и ООО "Областная инвестиционная компания", директором и учредителем которой является Антон Грудинин. Уточняется, что стоимость одного квадратного метра составила всего 19,9 тысячи рублей.

В настоящее время помещение представляет собой торговый центр "Это", в котором расположился популярный продуктовый магазин.