Павел Грудинин продал сыну помещение под ТЦ за смешные деньги
Реальная стоимость объекта выше указанной в договоре на 500%. Цена составила всего 24 млн рублей, в то время как по рынку доходит до 150 млн рублей.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павел Грудинин продал своему младшему сыну нежилое помещение площадью 1200 квадратов под торговый центр. При этом реальная цена объекта выше указанной в договоре на 500%. Об этом сообщает "Совхоз. Инфо".
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Стало известно, что помещение, ранее принадлежавшее совхозу имени Ленина, в 2015 году директор предприятия решил продать через подставные фирмы своему сыну. Уточняется, что стоимость составила всего 24 миллиона рублей, в то время как по рынку цена доходит до 150 миллионов рублей.
Как сообщается, было заключено два договора. В первом фигурировали фирмы ЗАО "Совхоз имени Ленина" и ООО "АСТОН ГРУПП", принадлежащая партнёру Грудинина Сергею Выблому. А во втором после получения соратником миллиардера помещения — ООО "АСТОН ГРУПП" и ООО "Областная инвестиционная компания", директором и учредителем которой является Антон Грудинин. Уточняется, что стоимость одного квадратного метра составила всего 19,9 тысячи рублей.
В настоящее время помещение представляет собой торговый центр "Это", в котором расположился популярный продуктовый магазин.
Ранее Лайф сообщал, что Грудинин проиграл суд по оценке своих акций в совхозе имени Ленина. Впоследствии будут проведены торги ценных бумаг бизнесмена. Все средства пойдут на погашение его долга перед другими акционерами.
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