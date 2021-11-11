Грудинин проиграл суд по оценке своих акций в совхозе имени Ленина
Впоследствии будут проведены торги ценных бумаг бизнесмена. Все средства пойдут на погашение его долга перед другими акционерами.
Павел Грудинин. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Арбитражный суд Московской области отказал директору ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павлу Грудинину в удовлетворении иска об оспаривании оценки акций его компании. К слову, ранее эксперты оценили ценные бумаги бизнесмена в 630 миллионов рублей, хотя сам Грудинин настаивал на 4,8 миллиарда рублей.
Основанием для судебного разбирательства стало вступившее в силу решение о взыскании с Грудинина 1,066 миллиарда рублей в пользу акционеров совхоза имени Ленина. Бизнесмен долго отказывался возвращать деньги, и в конце концов в отношении него было возбуждено исполнительное производство. Так, судебные приставы провели оценку акций его компании.
Впоследствии будут проведены торги ценных бумаг бизнесмена, а их у него 974 391. Все средства от проданных акций пойдут на погашение долга миллиардера перед акционерами.
А ранее сообщалось, что решение о реструктуризации долга Грудинина перед совхозом имени Ленина признали незаконным. Кроме того, суд посчитал спорным вопрос о наличии ценных бумаг у предпринимателя в день собрания акционеров — 12 декабря 2019 года.
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