НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Грудинин проиграл суд по оценке своих акций в совхозе имени Ленина

Впоследствии будут проведены торги ценных бумаг бизнесмена. Все средства пойдут на погашение его долга перед другими акционерами.

11 ноября, 14:23

Павел Грудинин. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Арбитражный суд Московской области отказал директору ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павлу Грудинину в удовлетворении иска об оспаривании оценки акций его компании. К слову, ранее эксперты оценили ценные бумаги бизнесмена в 630 миллионов рублей, хотя сам Грудинин настаивал на 4,8 миллиарда рублей.

Основанием для судебного разбирательства стало вступившее в силу решение о взыскании с Грудинина 1,066 миллиарда рублей в пользу акционеров совхоза имени Ленина. Бизнесмен долго отказывался возвращать деньги, и в конце концов в отношении него было возбуждено исполнительное производство. Так, судебные приставы провели оценку акций его компании.

Грудинина поставил в тупик вопрос историка из Томска о сталинских репрессиях

Грудинина поставил в тупик вопрос историка из Томска о сталинских репрессиях

Впоследствии будут проведены торги ценных бумаг бизнесмена, а их у него 974 391. Все средства от проданных акций пойдут на погашение долга миллиардера перед акционерами.

А ранее сообщалось, что решение о реструктуризации долга Грудинина перед совхозом имени Ленина признали незаконным. Кроме того, суд посчитал спорным вопрос о наличии ценных бумаг у предпринимателя в день собрания акционеров — 12 декабря 2019 года.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1