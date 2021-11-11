Грудинин проиграл суд по оценке своих акций в совхозе имени Ленина

Арбитражный суд Московской области отказал директору ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павлу Грудинину в удовлетворении иска об оспаривании оценки акций его компании. К слову, ранее эксперты оценили ценные бумаги бизнесмена в 630 миллионов рублей, хотя сам Грудинин настаивал на 4,8 миллиарда рублей.

Основанием для судебного разбирательства стало вступившее в силу решение о взыскании с Грудинина 1,066 миллиарда рублей в пользу акционеров совхоза имени Ленина. Бизнесмен долго отказывался возвращать деньги, и в конце концов в отношении него было возбуждено исполнительное производство. Так, судебные приставы провели оценку акций его компании.

Впоследствии будут проведены торги ценных бумаг бизнесмена, а их у него 974 391. Все средства от проданных акций пойдут на погашение долга миллиардера перед акционерами.