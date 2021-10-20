СМИ: Замглавы ЦЭНКИ задержан по делу о мошенничестве на Восточном
Отмечается, что глава "Роскосмоса" был ознакомлен с результатами проверки по поводу работы подчинённого, он санкционировал дальнейшее расследование.
Фото © "Роскосмос"
Заместитель генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в "Роскосмос") Марат Арустамов задержан по делу о мошенничестве. Как сообщает "Коммерсант", ему вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").
По данным газеты, следователи изучают контракты на строительство жилищного комплекса на территории космодрома Восточный.
Меж тем ТАСС сообщает, что уголовное дело, в рамках которого задержан Арустамов, было возбуждено в том числе в результате проверки службы внутреннего аудита "Роскосмоса". Источник агентства рассказал, что тот "давно попал в поле зрения управления безопасности госкорпорации".
"С результатами проверки был ознакомлен гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, он санкционировал ход дальнейшего расследования", — добавил источник агентства.
Лайф рассказывал, что Рогозин ранее предлагал "бить палкой по голове" коррупционеров, чтобы неповадно было. И приравнивал хищения в сфере гособоронзаказа к измене Родине. Как указывал глава "Роскосмоса", за три года в госкорпорации возбудили несколько десятков уголовных дел. В том числе связанных с хищениями на космодроме Восточный.
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