СМИ: Замглавы ЦЭНКИ задержан по делу о мошенничестве на Восточном

Заместитель генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в "Роскосмос") Марат Арустамов задержан по делу о мошенничестве. Как сообщает "Коммерсант", ему вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

По данным газеты, следователи изучают контракты на строительство жилищного комплекса на территории космодрома Восточный.

Меж тем ТАСС сообщает, что уголовное дело, в рамках которого задержан Арустамов, было возбуждено в том числе в результате проверки службы внутреннего аудита "Роскосмоса". Источник агентства рассказал, что тот "давно попал в поле зрения управления безопасности госкорпорации".

"С результатами проверки был ознакомлен гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, он санкционировал ход дальнейшего расследования", — добавил источник агентства.