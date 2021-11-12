Суд объяснил, когда муж имеет право на половину зарплаты жены

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ пояснила, что зарплата жены является общей собственностью супругов даже в случае, если работодатель начислил её уже после развода. Об этом пишет РИА "Новости".

Судом была рассмотрена жалоба москвича, жена которого выяснила, что за несколько лет работы в компании ей недоплатили часть зарплаты. В итоге даме перечислили около трёх с половиной миллионов рублей, и мужчина решил, что деньги полагаются и ему. Однако к этому моменту супружеская пара уже успела развестись.

Как заявил экс-супруг, он имеет право на получение половины средств, так как они были заработаны супругой во время брака. Однако суд отказал ему, пояснив, что спорные средства получены уже после прекращения отношений. Данное решение подтвердили суды апелляционной и кассационной инстанции, и тогда мужчина решил дойти до Верховного суда РФ, который направил дело на пересмотр.

"Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности", — сообщили в Верховном суде.

В инстанции подчеркнули, что трудовая деятельность бывшей жены истца осуществлялась в период брака и предусматривала поступление от неё дохода. Отмечается, что подобная ситуация не меняет режима общего имущества супругов и не лишает мужчину права получить часть средств при их разделе.