Отменивший путёвки россиян греческий туроператор объявил об остановке деятельности

Российское представительство греческого туроператора Mouzenidis Travel сообщило, что останавливает свою деятельность. Всему виной целый ряд внешних обстоятельств, сказано в заявлении на сайте компании.

"Мы официально заявляем о невозможности российских юридических лиц исполнить взятые на себя обязательства", — говорится в записи.

Отмечается, что среди повлиявших на это факторов — проблемы с принимающей компанией Mouzenidis Travel в Греции, пандемией ковида и отсутствие информации о продлении отсрочки обязательств туроператоров в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1073. В компании заметили, что не имеют возможности повторно оплатить все туры, деньги за которые уже были переведены в Грецию и другие страны, где принимающей компанией были иностранные юридические лица Mouzenidis Travel.

Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что туроператор уже был исключён из соответствующего реестра, что позволит путешественникам обратиться в страховую компанию и ассоциацию "Турпомощь" для получения выплат. Руководитель ведомства добавила, что ситуация с туристами держится на контроле, пострадало около 27 тысяч соотечественников, заплативших компании порядка 18 миллионов евро.

Летом, когда стало известно о сложностях туроператора в Греции, Ростуризм проработал и обсудил с иностранной стороной несколько вариантов решения ситуации. Первоначальной задачей является соблюдение прав российских туристов, заметила Догузова, поэтому переговоры будут продолжены и в России рассчитывают на конструктивную позицию греческих властей по этому вопросу.