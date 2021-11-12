Отменивший путёвки россиян греческий туроператор объявил об остановке деятельности
Он уже исключён из федерального реестра Ростуризма, оставшиеся без путешествий граждане могут обратиться за помощью в страховую компанию и ассоциацию "Турпомощь", уточнила глава ведомства.
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Российское представительство греческого туроператора Mouzenidis Travel сообщило, что останавливает свою деятельность. Всему виной целый ряд внешних обстоятельств, сказано в заявлении на сайте компании.
"Мы официально заявляем о невозможности российских юридических лиц исполнить взятые на себя обязательства", — говорится в записи.
Отмечается, что среди повлиявших на это факторов — проблемы с принимающей компанией Mouzenidis Travel в Греции, пандемией ковида и отсутствие информации о продлении отсрочки обязательств туроператоров в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1073. В компании заметили, что не имеют возможности повторно оплатить все туры, деньги за которые уже были переведены в Грецию и другие страны, где принимающей компанией были иностранные юридические лица Mouzenidis Travel.
Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что туроператор уже был исключён из соответствующего реестра, что позволит путешественникам обратиться в страховую компанию и ассоциацию "Турпомощь" для получения выплат. Руководитель ведомства добавила, что ситуация с туристами держится на контроле, пострадало около 27 тысяч соотечественников, заплативших компании порядка 18 миллионов евро.
Летом, когда стало известно о сложностях туроператора в Греции, Ростуризм проработал и обсудил с иностранной стороной несколько вариантов решения ситуации. Первоначальной задачей является соблюдение прав российских туристов, заметила Догузова, поэтому переговоры будут продолжены и в России рассчитывают на конструктивную позицию греческих властей по этому вопросу.
Напомним, в июле Лайф писал, что греческий туроператор Mouzenidis Travel отменил путёвки россиян на сумму около миллиарда рублей (12 миллионов евро). При этом средняя стоимость тура составляет порядка 62 тысяч рублей (700 евро).
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