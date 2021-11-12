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Сатирик Альтов рассказал, чего будет не хватать на ТВ после смерти Коклюшкина

Виделись артисты редко, признался собеседник Лайфа. Взаимное уважение при общении присутствовало всегда, заверил Семён Теодорович.

12 ноября, 12:19

Фото © Facebook / Виктор Коклюшкин

Смерть писателя-сатирика и эстрадного драматурга Виктора Коклюшина назвал внезапной в беседе с Лайфом артист и сатирик Семён Альтов, отметив, что так обычно и происходит.

Он признался, что с Коклюшкиным виделся редко из-за расстояния: "Он Москва, я — Петербург". При этом у них всегда присутствовало взаимоуважение, несмотря на то что сатирики "совершенно разные". Альтов отметил, что у каждого из них своя "фишка", у Коклюшкина ею был скрипучий голос: "Так смешно в каждой фразе, как это делал он, никто из авторов той уходящей волны не делал", — сказал Семён Теодорович.

"Это, как всегда, внезапно, хотя возраст уже начинает брать своё. Смеха сегодня на телевидении всё больше и больше, но его скрипучего голоса всё-таки не будет хватать. Он был хорошим человеком", — заключил Семён Альтов.

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Напомним, писатель-сатирик Виктор Коклюшкин скончался в возрасте 75 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. О дате прощания с юмористом будет сообщено отдельно.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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