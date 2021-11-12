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Германия отреагировала на угрозу Лукашенко перекрыть транзит газа

В Минэкономики ФРГ отметили, что все существующие контракты на поставку будут и дальше выполняться на фоне заявлений президента Белоруссии.

12 ноября, 12:24
<p>Фото © ТАСС / EPA / SHAMIL ZHUMATOV / POOL</p>

Фото © ТАСС / EPA / SHAMIL ZHUMATOV / POOL

В Минэкономики ФРГ выразили сожаление по поводу угроз президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможной остановке транзита газа в Европу. Об этом пишет РИА "Новости".

"С сожалением принимаем к сведению данное заявление. Безопасность поставок в Германии по-прежнему гарантируется", говорится в релизе ведомства.

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Поставки газа по трубопроводу Ямал – Европа снизились на 40% после угроз Лукашенко

По данным Минэкономики ФРГ, все существующие контракты на поставку газа будут и дальше выполняться на фоне заявлений Лукашенко. При этом в министерстве отметили, что не дают комментарии по поводу отдельных компаний и просят обращаться с такими вопросами к ним напрямую.

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Эксперты оценили реальность угрозы Лукашенко о перекрытии газопровода "Ямал – Европа"

Напомним, накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод Ямал – Европа из-за возможных санкций ЕС на фоне миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Глава Белоруссии отметил, что такие действия в отношении республики не должны оставаться без ответа. Представитель Кремля Дмитрий Песков заметил, что это высказывание не согласовывалось с Москвой, и заверил, что Россия остаётся гарантом энергобезопасности Европы вне зависимости от действий Минска.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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