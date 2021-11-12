Германия отреагировала на угрозу Лукашенко перекрыть транзит газа

В Минэкономики ФРГ выразили сожаление по поводу угроз президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможной остановке транзита газа в Европу. Об этом пишет РИА "Новости" .

По данным Минэкономики ФРГ, все существующие контракты на поставку газа будут и дальше выполняться на фоне заявлений Лукашенко. При этом в министерстве отметили, что не дают комментарии по поводу отдельных компаний и просят обращаться с такими вопросами к ним напрямую.