Германия отреагировала на угрозу Лукашенко перекрыть транзит газа
В Минэкономики ФРГ отметили, что все существующие контракты на поставку будут и дальше выполняться на фоне заявлений президента Белоруссии.
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В Минэкономики ФРГ выразили сожаление по поводу угроз президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможной остановке транзита газа в Европу. Об этом пишет РИА "Новости".
"С сожалением принимаем к сведению данное заявление. Безопасность поставок в Германии по-прежнему гарантируется", — говорится в релизе ведомства.
По данным Минэкономики ФРГ, все существующие контракты на поставку газа будут и дальше выполняться на фоне заявлений Лукашенко. При этом в министерстве отметили, что не дают комментарии по поводу отдельных компаний и просят обращаться с такими вопросами к ним напрямую.
Напомним, накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод Ямал – Европа из-за возможных санкций ЕС на фоне миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Глава Белоруссии отметил, что такие действия в отношении республики не должны оставаться без ответа. Представитель Кремля Дмитрий Песков заметил, что это высказывание не согласовывалось с Москвой, и заверил, что Россия остаётся гарантом энергобезопасности Европы вне зависимости от действий Минска.
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