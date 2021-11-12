Британские военные помогут Польше укрепить границы с Белоруссией
Глава Минобороны республики Мариуш Блащак добавил, что после завершения разведывательных мероприятий будут раскрыты подробности взаимодействия солдат.
Фото © Twitter / Mariusz Błaszczak
Британские военные помогут польским силовикам укрепить заграждения на границе с Белоруссией, где сейчас находятся тысячи беженцев, желающих перебраться в Евросоюз. Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.
"Началась разведка перед оказанием поддержки инженерными войсками Великобритании. Наши солдаты будут сотрудничать при укреплении заграждения на польско-белорусской границе", — написал он на своей странице в "Твиттере".
Блащак добавил, что после завершения разведывательных мероприятий будут раскрыты подробности взаимодействия солдат.
А ранее президент Польши Анджей Дуда заявил о наивысшей готовности силовиков из-за кризиса на границе. При этом он заверил, что республика может справиться с текущими проблемами.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.
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