Британские военные помогут Польше укрепить границы с Белоруссией

Британские военные помогут польским силовикам укрепить заграждения на границе с Белоруссией, где сейчас находятся тысячи беженцев, желающих перебраться в Евросоюз. Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

"Началась разведка перед оказанием поддержки инженерными войсками Великобритании. Наши солдаты будут сотрудничать при укреплении заграждения на польско-белорусской границе", — написал он на своей странице в "Твиттере".

Блащак добавил, что после завершения разведывательных мероприятий будут раскрыты подробности взаимодействия солдат.