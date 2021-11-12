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Британские военные помогут Польше укрепить границы с Белоруссией

Глава Минобороны республики Мариуш Блащак добавил, что после завершения разведывательных мероприятий будут раскрыты подробности взаимодействия солдат.

12 ноября, 12:28

Фото © Twitter / Mariusz Błaszczak

Британские военные помогут польским силовикам укрепить заграждения на границе с Белоруссией, где сейчас находятся тысячи беженцев, желающих перебраться в Евросоюз. Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

"Началась разведка перед оказанием поддержки инженерными войсками Великобритании. Наши солдаты будут сотрудничать при укреплении заграждения на польско-белорусской границе", написал он на своей странице в "Твиттере".

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Блащак добавил, что после завершения разведывательных мероприятий будут раскрыты подробности взаимодействия солдат.

А ранее президент Польши Анджей Дуда заявил о наивысшей готовности силовиков из-за кризиса на границе. При этом он заверил, что республика может справиться с текущими проблемами.

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Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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