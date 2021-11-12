Фигурист Уно выиграл короткую программу на Гран-при Японии, Игнатов стал четвёртым
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
13 ноября после произвольной программы станут известны победители турнира.
Российский фигурист Макар Игнатов занял четвёртое место в короткой программе на этапе Гран-при в Японии. Соревнования NHK Trophy проходят в Токио.
За своё выступление Игнатов получил оценку 90,54 балла. Лидерство после короткой программы захватил серебряный призёр Олимпиады-2018 в Пхёнчхане японец Сёма Уно (102,58). Вторым идёт американец Винсент Чжоу (99,51), третьим — Чха Чжун Хван из Южной Кореи (95,92). Ещё один россиянин, Александр Самарин, занял седьмое место (84,32).
Победители турнира определятся в субботу, 13 ноября, после исполнения произвольной программы.
Ранее в ходе турнира в Токио россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили в короткой программе у спортивных пар. В ритм-танце также лучший результат показали наши спортсмены — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
В женском одиночном катании россиянки на Гран-при Японии не представлены. Дарья Усачёва и Александра Трусова снялись с соревнований из-за травм.