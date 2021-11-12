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Регион
Опубликовано 12 ноября 2021, 12:33

Фигурист Уно выиграл короткую программу на Гран-при Японии, Игнатов стал четвёртым

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

13 ноября после произвольной программы станут известны победители турнира.

Российский фигурист Макар Игнатов занял четвёртое место в короткой программе на этапе Гран-при в Японии. Соревнования NHK Trophy проходят в Токио.

За своё выступление Игнатов получил оценку 90,54 балла. Лидерство после короткой программы захватил серебряный призёр Олимпиады-2018 в Пхёнчхане японец Сёма Уно (102,58). Вторым идёт американец Винсент Чжоу (99,51), третьим — Чха Чжун Хван из Южной Кореи (95,92). Ещё один россиянин, Александр Самарин, занял седьмое место (84,32).

Победители турнира определятся в субботу, 13 ноября, после исполнения произвольной программы.

Фигуристка Усачёва получила травму на разминке и снялась с Гран-при Японии
Фигуристка Усачёва получила травму на разминке и снялась с Гран-при Японии

Ранее в ходе турнира в Токио россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили в короткой программе у спортивных пар. В ритм-танце также лучший результат показали наши спортсмены — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

В женском одиночном катании россиянки на Гран-при Японии не представлены. Дарья Усачёва и Александра Трусова снялись с соревнований из-за травм.

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Роман Фейгин
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