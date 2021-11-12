"Камри" без номеров, ограбление века и драка из-за виски: Брат Хабиба Нурмагомедова и другие звёзды ММА, которые нарушали закон и попадались на этом В не самые приятные истории попадало немало бойцов, которым приходилось прерывать свою карьеру из-за тюремного заключения. 12 ноября, 12:08 Фото © ТАСС / FA Bobo / PIXSELL / PA Images, Валерий Шарифулин

Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Усман днём 11 ноября стал героем неприятного инцидента, влипнув в грандиозный скандал. Впрочем, для профессионалов мира ММА подобные истории совсем не редкость. То ли особенность профессии, то ли своенравный характер тому причиной, но почему-то бойцы часто попадают в подобные истории. Вспомним лишь некоторых, которые нарушали закон и отбывали за это наказание.

Александр Емельяненко: наркотики, похищение паспорта и многое другое

Одна из главных звёзд российского ММА, брат легендарного Последнего Императора Александр Емельяненко был очень даже неплохим спортсменом. Безусловно, ему приходилось какое-то время оставаться в тени своего ближайшего родственника, однако и сам он был очень даже хорош в октагоне. Впрочем, в какой-то момент фамилия Емельяненко стала фигурировать не столько в спортивных, сколько в криминальных новостях.

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Самый громкий скандал случился в 2014 году. Тогда Емельяненко оказался под следствием за изнасилование домработницы и кражу её паспорта. В итоге спортсмен был осуждён на четыре с половиной года лишения свободы. Правда, за решёткой он был недолго — всего лишь 7 месяцев. Позже срок ему заменили исправительными работами, а самого Емельяненко выпустили по УДО. Сам он говорил, что "сидел не за то, в чём его обвиняли".

Сейчас Емельяненко вернулся в ММА и проводит бои. Правда, пока это больше самые разные фрик-истории. Тем не менее спортсмен готов и к более серьёзным вызовам. По крайней мере, сам он говорит именно об этом.

Вячеслав Дацик: грабил магазины и состоял в ОПГ

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Ещё один талантливый российский боец, в карьере которого было тюремное заключение. Вячеслав Дацик имел не самые серьёзные достижения в спорте, был достаточно скандальным бойцом, но главный поворот в его жизни случился в 2010 году. Тогда он в одном из интервью признался, что грабил салоны сотовой связи и другие магазины, да и вообще состоял в ОПГ. В общем, не самая чистая биография.

В итоге сначала его признали невменяемым и поместили на лечение в психиатрическую клинику, откуда он сбежал. И не куда-нибудь, а в Норвегию. Вернуть в Россию его удалось спустя почти год — в 2011-м, а ещё через год суд приговорил его к пяти годам лишения свободы за ограбление салона сотовой связи. Ещё один срок он получил в 2018 году. Тогда суд отправил его за решётку на три с половиной года, но уже в следующем году освободил бойца.

Ли Мюррей: торговал наркотиками и совершил ограбление века

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Мегаталант из Великобритании, который подписал контракт с UFC после любопытного инцидента. Во время вечеринки промоушена в баре он наглухо вырубил Тито Ортиса — на тот момент чемпиона UFC. Однако развить успех не очень получилось. В организации он проведёт лишь один бой, так как США не стали продлевать ему визу из-за тёмного прошлого. Там была и торговля наркотиками, и связь с ОПГ, и страсть к алкоголю.

В 2006 году Мюррей стал фигурантом самого крупного ограбления в истории Британии. Он вместе с подельниками пробрался в хранилище Securitas Depot и вынес оттуда 53 миллиона фунтов. Да-да, вам не показалось. При этом преступники не совершили ни одного выстрела, а также могли вынести ещё 150 миллионов (!), но им просто не хватило места в машине. В итоге его осудили на 10 лет, а потом продлили наказание ещё на 15 лет из-за постоянных попыток побега.

Конор Макгрегор: драка из-за виски в пабе и многое другое

Фото © ТАСС / Evan Agostini / Invision / AP

В жизни одной из главных звёзд UFC и всего мирового ММА скандалов было столько, что сосчитать их все крайне непросто. К примеру, в 2019 году он избил дедушку в одном из пабов Дублина из-за того, что тот не стал пить его виски. Так или иначе, что там произошло — неизвестно. То ли дедушка назвал дерьмом виски Конора, то ли вспомнил поражение от Хабиба.

Ещё были обвинения в изнасилованиях. Причём таковых тоже набралось немало. Однако раз за разом полиция не могла доказать причастность Конора Макгрегора к подобным историям. Наказаний он избегал и из спорта в тюрьму не уходил.

Усман Нурмагомедов: сбил полицейского на "камри" без номеров

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Двоюродный брат Хабиба ещё не получил никакого наказания, но подробности истории с ним уже будоражат Сеть. Днём 11 ноября он вместе с приятелем Камалом Идрисовым спешил в аэропорт Махачкалы, так как опаздывал на рейс в Москву. Неподалёку от воздушной гавани столицы Дагестана их ждал КПП, на котором дежурили сотрудники полиции.

Непонятно почему, но в какой-то момент Нурмагомедов с товарищем решил не останавливаться и сбил капитана полиции Алексея Назарова. К слову, на рейс они успели, но уже в Шереметьево полицейские задержали спортсмена и его друга. Сам он, кстати, долгое время делал вид, что всё хорошо, и выкладывал в "Инстаграмм" фотографии из спортзала, однако позднее стало понятно, что всё совсем не так. Нурмагомедову и его товарищу грозят реальные сроки.

Авторы Шамиль Гаджиев