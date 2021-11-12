Умер врач советских генсеков, выдающийся кардиолог Евгений Чазов

Евгений Иванович Чазов в 1953 году окончил Киевский медицинский институт, поступил в ординатуру на кафедру госпитальной терапии кардиолога Мясникова в 1-м Медицинском институте в Москве, защитил диссертацию кандидата медицинских наук. Работал в Институте терапии АМН СССР младшим, затем старшим научным сотрудником, позже — заместителем директора института по научной работе. В 1963 году Чазов защитил докторскую диссертацию, спустя два года стал профессором. Тогда же он был назначен директором Института терапии АМН СССР, преобразованного в 1967 году в Институт кардиологии. В 1967–1986 годах Чазов — начальник IV Главного управления при Министерстве здравоохранения СССР. В 1976 году Чазов стал директором нового Всесоюзного кардиологического научного центра АМН СССР. В 1997 году Кардиологический центр был преобразован в Российский кардиологический научно-производственный комплекс Министерства здравоохранения РФ. В 1968–1986 годах Чазов — заместитель министра, а в 1987–1990 годах — министр здравоохранения СССР.