Умер врач советских генсеков, выдающийся кардиолог Евгений Чазов
Этот врач и учёный считался создателем тромболитической терапии. Можно без преувеличения сказать, что он спас миллионы жизней.
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На 93-м году жизни скончался академик РАН, почётный директор НМИЦ кардиологии Минздрава России Евгений Чазов. Этот врач и учёный считался создателем тромболитической терапии. Можно без преувеличения сказать, что он спас миллионы жизней.
"Министерство здравоохранения Российской Федерации выражает глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни выдающегося кардиолога, академика РАН, почётного директора НМИЦ кардиологии Минздрава России Евгения Чазова", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Евгений Иванович Чазов в 1953 году окончил Киевский медицинский институт, поступил в ординатуру на кафедру госпитальной терапии кардиолога Мясникова в 1-м Медицинском институте в Москве, защитил диссертацию кандидата медицинских наук. Работал в Институте терапии АМН СССР младшим, затем старшим научным сотрудником, позже — заместителем директора института по научной работе. В 1963 году Чазов защитил докторскую диссертацию, спустя два года стал профессором. Тогда же он был назначен директором Института терапии АМН СССР, преобразованного в 1967 году в Институт кардиологии. В 1967–1986 годах Чазов — начальник IV Главного управления при Министерстве здравоохранения СССР. В 1976 году Чазов стал директором нового Всесоюзного кардиологического научного центра АМН СССР. В 1997 году Кардиологический центр был преобразован в Российский кардиологический научно-производственный комплекс Министерства здравоохранения РФ. В 1968–1986 годах Чазов — заместитель министра, а в 1987–1990 годах — министр здравоохранения СССР.
Чазов стал признанным авторитетом, объединяющим деятельность российских и американских кардиологов. В 1970–1980-е годы совместно с Бернардом Лауном был инициатором создания и сопредседателем международного движения "Врачи мира за предотвращение ядерной войны", которому в 1985 году была присуждена Нобелевская премия мира.
Чазов помимо большого количества фундаментальных научных трудов стал автором художественно-публицистических книг, таких как "Хоровод смертей. Брежнев, Андропов, Черненко...", "Я лечил Сталина", "Брежнев. Генсек "золотого" века".
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