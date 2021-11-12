СБУ не пустила на Украину самолёт депутата Тараса Козака

Служба безопасности Украины и госпредприятие обслуживания воздушного движения "Украэрорух" не пропустили самолёт, в отношении владельца которого СНБО Незалежной ввёл санкции. Как сообщили в пресс-службе ведомства, речь идёт о депутате Верховной рады, которого подозревают в госизмене.

"Уже с новым номером 10 ноября судно хотело пересечь воздушное пространство Украины: летело в РФ из одной страны – члена ЕС. Впрочем, СБУ сработала совместно с "Украэрорухом" и Госавиаслужбой Украины и запретила транзит бизнесджету", — говорится в релизе.

В ведомстве не указали имени депутата, однако оставили ссылку на новость об объявлении подозрений Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку. Украинские СМИ сообщили, что речь идёт о судне, принадлежащем второму.