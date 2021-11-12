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СБУ не пустила на Украину самолёт депутата Тараса Козака

Уточняется, что бизнесджет летел в Россию из страны, входящей в Евросоюз.

12 ноября, 13:09
<p>Фото © <a href="https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-ne-pustyla-v-ukrainske-nebo-litak-pidsanktsiinoho-deputata-yakyi-letiv-z-yevropy-v-rf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Служба безопасности Украины </a></p>

Фото © Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины и госпредприятие обслуживания воздушного движения "Украэрорух" не пропустили самолёт, в отношении владельца которого СНБО Незалежной ввёл санкции. Как сообщили в пресс-службе ведомства, речь идёт о депутате Верховной рады, которого подозревают в госизмене.

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"Уже с новым номером 10 ноября судно хотело пересечь воздушное пространство Украины: летело в РФ из одной страны – члена ЕС. Впрочем, СБУ сработала совместно с "Украэрорухом" и Госавиаслужбой Украины и запретила транзит бизнесджету", — говорится в релизе.

В ведомстве не указали имени депутата, однако оставили ссылку на новость об объявлении подозрений Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку. Украинские СМИ сообщили, что речь идёт о судне, принадлежащем второму.

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Напомним, 12 октября суд в Киеве отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест по делу о "схемах" импорта угля из Донбасса. Поскольку такая мера пресечения может длиться не более полугода, было заявлено новое ходатайство. Сам политик назвал дело сфабрикованным, а доказательства прокуроров — недостаточными. Президент Украины Владимир Зеленский ранее назвал условие, при котором с удовольствием выдаст Медведчука России.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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