СБУ не пустила на Украину самолёт депутата Тараса Козака
Уточняется, что бизнесджет летел в Россию из страны, входящей в Евросоюз.
Фото © Служба безопасности Украины
Служба безопасности Украины и госпредприятие обслуживания воздушного движения "Украэрорух" не пропустили самолёт, в отношении владельца которого СНБО Незалежной ввёл санкции. Как сообщили в пресс-службе ведомства, речь идёт о депутате Верховной рады, которого подозревают в госизмене.
"Уже с новым номером 10 ноября судно хотело пересечь воздушное пространство Украины: летело в РФ из одной страны – члена ЕС. Впрочем, СБУ сработала совместно с "Украэрорухом" и Госавиаслужбой Украины и запретила транзит бизнесджету", — говорится в релизе.
В ведомстве не указали имени депутата, однако оставили ссылку на новость об объявлении подозрений Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку. Украинские СМИ сообщили, что речь идёт о судне, принадлежащем второму.
Напомним, 12 октября суд в Киеве отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест по делу о "схемах" импорта угля из Донбасса. Поскольку такая мера пресечения может длиться не более полугода, было заявлено новое ходатайство. Сам политик назвал дело сфабрикованным, а доказательства прокуроров — недостаточными. Президент Украины Владимир Зеленский ранее назвал условие, при котором с удовольствием выдаст Медведчука России.
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