Глава СПЧ призвал нанимать на работу жителей регионов РФ вместо мигрантов

Компаниям в России стоит лучше организовать приём на работу сотрудников в регионах, а не нанимать мигрантов. Таким мнением поделился глава Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в ходе онлайн-конференции на тему "Перенос Единого миграционного центра: что дальше?" в МИА "Россия сегодня".

"Зарплаты-то уже немаленькие, особенно в Москве... И в некоторых регионах России, особенно в средней полосе, безработица. Говорят, русские не хотят работать. Не верю. Поток мигрантов налажен, он худо-бедно эффективно работает, миллионы людей сюда приезжают, а у нас есть какие-то организации, которые пытались организовать набор в регионах России? Я не слышал ничего об этом", — сказал Фадеев.

Глава СПЧ призвал "наладить набор людей в трудноизбыточных регионах". Он подчеркнул, что работодатели, которые принимают миллионы мигрантов на работу, создают социальное напряжение. И общественность имеет право задавать вопросы, насколько эффективно работают эти организации, добавил Фадеев.